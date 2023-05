शिकारियों ने मां को मार डाला, तो बेचैन हो गया बेबी राइनो, वीडियो देखकर IFS सुशांत नंदा बोले-दिल झकझोर दिया

सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियोज देखने को मिल जाते हैं जो दिल दहला देते हैं. हमारी संवेदनाओं को झकझोर कर रख देते हैं. सोचने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है. जिसमें मृत पड़ी मां को उसका नन्‍हा बच्‍चा दुलारकर जगाता दिख रहा है. इस क्‍ल‍िप को देखकर लोग भावुक हुए जा रहे हैं.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने यह वीडियो पोस्‍ट किया. कैप्‍शन में लिखा, इस क्लिप ने मुझे झकझोर कर रख दिया. राइनो का बच्चा अपनी मां को जगाने की कोशिश कर रहा है, जिसे सींग के लिए शिकारियों ने मार डाला था. उन्‍होंने यह भी बताया कि वियतनाम और चीन में गैंडों के सींग की मांग बहुत ज्‍यादा है. इसल‍िए यहां शिकारी गैंडों को अपना निशाना बनाते हैं. हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि राइनो यहां विलुप्‍त होने की कगार पर पहुंच गए हैं.

This clip shattered me. A baby rhino trying to wake up his mother, who was killed by poachers for her horn😣😣

Demand for rhino horn in Vietnam and China, has pushed the remaining rhino populations to the brink of extinction. Please remember, it’s all due to our delusion.From WA pic.twitter.com/VAKHWj9Mn9

— Susanta Nanda (@susantananda3) May 1, 2023