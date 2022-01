Baby Shark Dance ने बनाया रिकॉर्ड, YouTube पर मिले 10 अरब से भी ज्यादा व्यूज़

अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आपने भी ज़रूर उनके मुंह से Baby Shark Song सुना होगा. साल 2016 में रिलीज़ किए गए इस गाने ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है. ये Youtube के इतिहास में 10 अरब से ज्यादा बार देखा जाने वाला पहला वीडियो बन चुका है.

New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 तक इस गाने को 7.04 अरब बार देखा जा चुका था और उसी वक्त ये यूट्यूब का सबसे ज्यादा व्यूज़ वाला वीडियो बन गया था. 13 जनवरी तक इस गाने को 10 अरब से भी ज्यादा बार देखकर लोगों ने रिकॉर्डतोड़ प्यार दिया और ये इतिहास में दर्ज हो गया.

Pinkfong ने बनाया था वीडियो

दुनिया में जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर चुका Baby Shark Dance Video साल में साउथ कोरियन एजुकेशनल एंटरटेनमेंट फर्म Pinkfong की ओर से रिलीज़ किया गया था. इस वीडियो के लिए कोरियन-अमेरिकी सिंगर होप सेगोइन ने अपनी आवाज़ दी है. इस गाने को बच्चे डांस नंबर के तौर पर खूब पसंद करते हैं. स्कूलों में भी इसे उनके लिए लगातार प्ले किया गया. सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले इस गाने को 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. अब @Pinkfong के ट्विटर अकाउंट से भी इस उपलब्धि को लोगों के साथ शेयर किया गया है. लोगों ने उन्हें इस पर बधाई भी दी है.

Today we mark history with our special milestone! ‘Baby Shark Dance’ became the first video in history to hit on YouTube!

Share your Baby Shark Dance moments with us! #BabySharkDance #BabyShark #TheMostViewedVideo #YouTube #10billionviews pic.twitter.com/tbuCDeWdSh

— Pinkfong & Baby Shark (@Pinkfong) January 13, 2022