Video: बच्चे के रोने से भड़क उठा यात्री, फ्लाइट में मचाया ऐसा हंगामा, आधी यात्रा से उतारकर अपने साथ ले गई पुलिस

यात्रा ट्रेन की हो, बस की हो या फिर फ्लाइट की हो. कई बार कुछ पैसेंजर्स या बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शरारतें या रोना आपकी यात्रा को बर्बाद कर सकता है. कुछ शोर ऐसा होता है जो यात्रा भर आपको चैन की सांस नहीं लेने देता, ना ही मिल पाता है सुकून. ऐसे में कुछ लोग इसे अपने नियंत्रण से बाहर का मामला समझकर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका पारा हाई हो जाता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर फ्लाइट में बच्चे की रोने की आवाज ने एक यात्री को हंगामे पर उतारू कर दिया.

ट्विटर अकाउंट @LaCienegaBlvdss पर शेयर एक वीडियो में फ्लाइट में एक यात्री ने लगातार रो रहे बच्चे की आवाज से भड़क कर फ्लाइट में हंगामा कर दिया. वो लगातार बच्चे के चिल्लाने से इस कदर झल्ला गया था कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था. ना यात्री, न फ्लाइट अटेंडेंट. आखिर में पुलिस बुलानी पड़ी, जो उसे गिरफ्तार कर साथ ले गई. इस वीडियो को 65 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

I am not part of the community that believes children/babies shouldn’t fly HOWEVER, I do believe certain communities do not properly manage their children in public and I understand why that might drive someone to lose their mind. pic.twitter.com/qAGYviNlye

