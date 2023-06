बाज जैसी आंखें… यह कहावत तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्‍या आपने कभी सोचा कि आखि‍र ऐसा कहते क्‍यों हैं? क्‍यों अन्‍य पक्ष‍ियों का उदाहरण नहीं दिया जाता? मन में यही जवाब आ रहा होगा शायद आंखें तेज होंगी इसल‍िए. जी हां, लेकिन कितनी तेज? आइए जानते हैं इसके बारे में. दुनिया में कई सारे पक्षी हैं जो इंसानों से 7-9 गुना ज्‍यादा दूरी तक साफ-साफ देख सकते हैं. इनमें से बाज भी एक है. लेकिन आज हम बात करेंगे बाल्‍ड ईगल (Bald eagles) के बारे में, जो इंसानों से 5 से 7 गुना ज्‍यादा दूर तक देख सकता है. इसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि सुई भी दूर से इन्‍हें फुटबाल नजर आती है.

बाल्‍ड ईगल (Bald eagles)अमेरिका का राष्‍ट्रीय पक्षी है. साइंस के मुताबिक, सामान्‍य इंसान की आंखें अगर एकदम दुरुस्‍त हों तो वह 20/20 की लेंथ में देख सकती हैं, लेकिन बाल्‍ड ईगल का विजन 20/4 होता है. यानी इंसानों से 5 गुना ज्‍यादा. इसीलिए वह समुद्र में छिपी छोटी मछली को भी आसानी से देख लेते हैं और तुरंत शिकार कर देते हैं. इसे ताकत और उड़ान की ऊंचाई की वजह से हमेशा से पक्ष‍ियों का राजा कहा जाता है. यह इतना मजबूत होता है कि लगभग 6 किलो तक का वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता है.

