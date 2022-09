सड़क पर ट्रैफिक होगा तो हवा में उड़कर जाएंगे बेंगलुरू के लोग, मिनटों में ऑफिस पहुंचाएगा हेलिकॉप्टर !

12 Minute Helicopter Ride to Beat the Traffic: जो चीज़ें हमारे लिए कभी काल्पनिक होती थीं, वो अब धीरे-धीरे ज़मीन पर उतर रही हैं. एक ऐसी ही कल्पना आपने भी शहर के ट्रैफिक में फंसने के बाद की होगी. देरी, ट्रैफिक और गाड़ियों के हॉर्न के बीच कई बार ऐसा लगता है कि इंसान इससे बेहतर तो उड़कर ही चला जाए. अब हम इंसान हैं तो पंखों से नहीं लेकिन अब हेलिकॉप्टर (Helicopter Ride Service in Bengaluru) से उड़कर ट्रैफिक को मात दे सकते हैं.

दिलचस्प बात ये है कि ये हमारे देश की टेक सिटी में होने जा रहा है, जहां के ट्रैफिक के शहरी एयर मोबिलिटी कंपनी BLADE India ने बेंगलुरू के लोगों को ट्रैफिक से डील करने के लिए एक शानदार ऑफर दिया है. अक्टूबर से यहां के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए सीधा हवा में उड़कर जा सकेंगे. सुनने में ये जितना मज़ेदार है, उतना ही शानदार प्लान भी है.

ट्रैफिक से बचने का शानदार प्लान

BLADE India की ओर से हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल एयरपोर्ट (Hindustan Aeronautical Airport) यानि HALसे बेंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Bangalore International Airport) तक के लिए 2 हेलिकॉप्टर की सुविधा दी गई है. ये एयरटैक्सी 10 अक्टूबर से शुरू की जाएगी, जो 12 मिनट की राइड अपनी ग्राहकों को देगी. इसका शुरुआती किराया 3250 रुपये रखा गया है. इसकी एक राइड लोगों के 2 घंटे बचाएगी. आमतौर पर इन दो डेस्टिनेशन के बीच जाने के लिए लोगों को 120 मिनट लगते हैं, जबकि उन्हें 1300 रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

ऑफिस टाइमिंग के लिए परफेक्ट

इस रूट पर दो हेलिकॉप्टर चलेंगे, जो 9 बजे सुबह शुरू होंगे और शाम 4 बजकर 15 मिनट से लौटने लगेंगे. HAL बेंगलुरू का डाउनटाउन है, जहां ज्यादातर कॉमर्शियल लोकेशन मौजूद हैं. हेलिकॉप्टर की एक राइड में 5 यात्री जा सकेंगे और ये वीकडेज़ में चलेंगे. ब्लेड इंडिया साल 2026 तक 200 एयर टैक्सीज़ लाना चाहती है, जिसके लिए उसने Embrear’s Eve Air Mobility से डील भी की है. साल 2019 से ही इसकी सर्विस मुंबई, पुणे, शिर्डी में शुरू हुई, जो अब बढ़कर कुर्ग, हम्पी और काबिनी में भी चल रही है.

