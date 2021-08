दोस्तों के साथ मिलकर लाखों के बर्गर चट कर गया शख्स, आई बिल चुकाने की बारी तो की ऐसी नौटंकी

पैसे होने का मतलब ये नहीं होता कि इसे सिर्फ शेखी बघारने के लिए इस्तेमाल किया जाए. अगर लग्ज़री पर पैसे खर्च किए जाते हैं तो गरीबों की मदद के लिए भी खर्च किए जा सकते हैं. एक ब्रिटिश बैंकर (British Banker) ने दोस्तों की पार्टी पर तो लाखों रुपये (Splashes Money on Party) बिना सोचे-समझे ही खर्च कर डाले, लेकिन वेटर को टिप (Moaning over Service Charge) देना जनाब को यूं अखर गया कि सोशल मीडिया (Trolling on Social Media) पर लोगों से सपोर्ट मांगने उतर पड़े.

Enrique Moris नाम के एक यंग बैंकर को वीकेंड पार्टी के लिए दोस्तों के साथ जाते वक्त एक बार भी नहीं लगा कि आज वे कितने का बिल बनाने वाले हैं. उन्होंने इस पार्टी के लिए £3,500 यानि भारतीय मुद्रा में करीब 3 लाख 8 हजार रुपये खर्च डाले. सभी दोस्तों ने मिलकर बर्गर खाए और ड्रिंक किया. अब बारी थी पार्टी के बिल की.

3 लाख तो ठीक थे, 38 हजार देने में घूमा दिमाग

Enrique Moris ने Twitter अकाउंट पर अपनी पार्टी और इसके बिल की कहानी शेयर की है. उन्होंने बिल शेयर करते हुए लिखा है कि वे इसमें 10 परसेंट के सर्विस चार्ज पर वहां के स्टाफ से लड़ना चाहते थे. Spain’s Costa Del Sol में उन्होंने पार्टी की थी. उन्हें पार्टी पर खर्च हुए £3,500 पर कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन सर्विस चार्ज के तौर पर ऐड किए गए 372 यूरो पर उन्हें ज़रूर दिक्कत थी. उन्होंने इस बिल की कॉपी ट्विटर पर शेयर करते हुए लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया.

जैसा सोचा था, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ

अब बारी थी लोगों के रिएक्शन की. Enrique Moris ने सोचा था उनके इतने जबरदस्त बिल पर लोग उनकी लाइफस्टाइल की तारीफ करेंगे या फिर थोड़ा जलेंगे. हालांकि यहां उल्टा हुआ. लोगों ने उन्हें इस बात पर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया कि जब वे £3,500 का भारी-भरकम अमाउंट ड्रिंक्स और पार्टी पर खर्च कर सकते हैं तो उन्हें £372 का सर्विस चार्ज देने में इतना नहीं रोना चाहिए. वे अपनी पोस्ट में ये भी लिखते हैं कि उनके वहां से निकलते वक्त वेटर उनके पास भागकर आया, ताकि उसे कुछ टिप दी जाएगी. ये पढ़कर उनके फॉलोअर्स ने उनकी क्लास लगा दी. एक यूज़र ने लिखा- ‘पैसे होने के मतलब ये नहीं होता कि आदमी का क्लास भी होगा.’ एक दूसरे शख्स ने लिखा कि इस पर आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं?