दिवालिया हो गया रेस्टोरेंट चेन का मालिक, सड़क पर कबाब बेचकर भर रहा है 52 करोड़ का कर्जा !

Bankrupt Millionaire Is Selling Sausages: आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आपको कब क्या दिन देखने पड़ जाएं. आपके हालात कभी स्थायी नहीं होते, ऐसे में इंसान को हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए. चीन में एक करोड़पति शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो कभी गाड़ियों से नीचे पांव नहीं रखता था, वो आज सड़क पर दिन-दिन भर खड़ा रहता है.

कभी चीन के ज़ेजियांग प्रांत का कामयाब बिजनेसमैन माना जाने वाला शख्स आज ज़िंदगी के 52वें पड़ाव पर खड़े होकर एक बार फिर सड़क पर कबाब बेच (Former Millionaire Is Selling Sausages On Restaurant) रहा है. अपने रेस्टोरेंट चेन में जो कभी-कभार ही विज़िट करने जाता था, वो अपने हाथों से लोगों को खाना परोस रहा है क्योंकि उसके सिर पर 52 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है.

कल करोड़पति था, आज बेच रहा है कबाब

तांग जियान नाम के इस बिजनेसमैन की कहानी सुर्खियां बटोर रही है. चीन के हांग्ज़ाऊ शहर में रहने वाले इस कामयाब बिजनेसमैन ने 36 साल की उम्र में काफी-कुछ हासिल कर लिया था. उनके रेस्टोरेंट की कई फ्रेंचाइज़ थीं और काफी कामयाब भी रहीं. साल 2005 में तांग की किस्मत ने पलटी खाई और उसने अपना अच्छा-खासा पैसे एक ऐसे उद्योग में लगाया, जिसके बारे में उसे ज्यादा अंदाज़ा नहीं था. लोगों के मना करने के बाद भी उसने अपना सारा पैसा लैंडस्केप इंजीनियरिंग बिजनेस में लगाया और ये फैसला उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ और वो देखते ही देखते दिवालिया हो गया. जिस उम्र में उसे आराम से रहना है, वो उस उम्र में सड़क पर आ गया.

" isDesktop="true" id="4940155" >

52 करोड़ 25 लाख का है कर्ज़

घाटा होने के बाद अपने सारे रेस्टोरेंट, घर और कारें बेचकर भी तांग के सिर पर 522,520,729.60 रुपये का कर्ज बाकी रह गया. इसे चुकाने के लिए उन्होंने अपने पुराने व्यवसाय में लौटकर लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाना बेचना शुरू कर दिया. पैसे खत्म थे, ऐसे में उन्होंने सड़क पर ही स्टॉल लगाकर खुद ही कबाब सेंककर बेचने शुरू किए. तांग कहते हैं कि हम कुछ लेकर नहीं आए थे, जिसे खोने से डरें और ज़िंदगी में कुछ न कुछ होते रहना चाहिए. उनकी कहानी खूब वायरल हो रही है और लोगों को बुरे वक्त से जूझने का हौसला दे रही है.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news