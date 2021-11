Weird : बेटी के कहने पर महिला ने बदला स्टाइल, अब पहचानना हुआ मुश्किल !

आमतौर बच्चों के दोस्त जब घर पर आते हैं तो वे मां के खाने और उनके केयरिंग नेचर के फैन हो जाते हैं, लेकिन एक मां ऐसी भी है जिसकी बेटी के दोस्त उसके रंग-बिरंगे कपड़ों के फैन हैं. OnlyFans मॉडल ट्रैसी (Tracy Kiss) एक वक्त में अपनी फिटनेस और सिज़लिंग स्टाइल से जानी जाती थीं लेकिन अब वे अब अपना मेकओवर कर चुकी हैं और गहरे रंग के कपड़ों और मेकअप में देखी जाती हैं.

उन्होंने अपनी बेटी के कहने के बाद अपनी वॉर्डरोब और मेकअप का स्टाइल बदल लिया. वे मानती हैं कि इस तरह अपना मेकओवर करने की वजह से उन्हें अपनी बेटी को अच्छी तरह समझने का मौका मिला और वे दोनों अब पहले से भी ज्यादा अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. आमतौर पर पिंक कलर की बार्बी ड्रेस में दिखने वाली ट्रैसी अब काली ड्रेसेज और मेकअप में दिखती हैं.

बेटी के कहने पर किया Makeover

ट्रैसी किस (Tracy Kiss) दो बच्चों की मां हैं. उनके अजीबोगरीब मेकओवर के पीछे भी उनकी 14 साल की बेटी मिली है. Hooked on the Look नाम के टीवी प्रोग्राम के लिए उन्होंने अपना ज़बरदस्त मेकओवर किया और अपनी बेटी के पसंद किए हुए डार्क कलर के कपड़े पहने. पहली बार उन्होंने खुद को जब इस तरह देखा तो वे दंग कर रह गईं, हालाकि बाद में वे इसे एंजॉय करती हैं. उनके इस लुक को जो सबसे ज्यादा एप्रिशिएट करता है, वो उनकी बेटी मिली ही है. वे अपनी बेटी के स्टाइल में ही अपने कपड़े चुनती है. उनकी स्मोकी आईज़ और काले रंग के लिपकलर ने उनका रूप-रंग ही बदल दिया है.

ट्रैसी किस (Tracy Kiss) दो बच्चों की मां हैं. उनके अजीबोगरीब मेकओवर के पीछे भी उनकी 14 साल की बेटी मिली है. (Credit- Instagram/Tracy Kiss)

बार्बी बनने के लिए फूंके थे इतने पैसे

यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के बकिंघमशायर (Buckinghamshire) की रहने वाली 34 साल की ट्रैसी ने बार्बी डॉल बनने के लिए इतने लाखों रुपये फूंके थे. करीब 10 लाख रुपये उन्होंने सिर्फ सर्जरी और बोटॉक्स पर खर्च किए. उनके शरीर पर 70 टैटू और 23 पियर्सिंग है और वे खुद बार्बी डॉल कहती हैं. उनका कहना है कि बचपन में उन्हें अपने लुक्स की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ा और लोग उन्हें बदसूरत कहते थे. अब वे खुद को खूबसूरत और बेहतर महसूस करती हैं.

