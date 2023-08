हरे रंग का खूबसूरत अंडा, भर देगा पूरे परिवार का पेट, छिलके को भी संभालकर रखते हैं लोग!

दुनिया भर के तमाम लोगों की नाश्ते की प्लेट में अंडा ज़रूर होता है क्योंकि ये पोषण से भरपूर होता है. हालांकि इसे उबालने में करीब 8-10 मिनट लग जाता है और एक शख्स 4-5 अंडे आराम से खा सकता है. सोचिए कोई ऐसा अंडा हो, जिसे एक बार उबाला जाए तो पूरे परिवार का पेट भर जाए तो कैसा होगा? चलिए आपको हम एक ऐसे ही अंडे के बारे में बताते हैं.

अब तक आपने शुतुरमुर्ग के अंडों के बारे में सुना होगा. जो इतने बड़े देता है कि अगर इसे डेढ़ घंटे उबालने का धैर्य आपने दिखा दिया, तो पूरा परिवार एक ही अंडे में अपना नाश्ता खत्म कर लेगा. एक और पक्षी ऐसा ही है, जिसका अंडा न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि स्वादिष्ट भी है. इसे सिर्फ खाना ही नहीं होता बल्कि छिलके को भी सुरक्षित रखा जा सकता है.

ऐसा दिखता है एमू का अंडा

मुर्गी के अंडे को तो आप करीब 10 मिनट में उबालकर प्लेट में सजा लेते हैं, लेकिन एमू चूंकि साइज़ में बड़ा है, ऐसे में उसका अंडा उबालने में आपको सारा सब्र लगा देना होगा. इसे उबाला जाए या फिर इसका ऑमलेट बनाया जाए, दोनों ही 5-6 लोगों के परिवार के लिए काफी है. इसका वजन आधा किलो से एक किलो तक हो सकता है और एक ही अंडे के अंदर इतनी कैलोरीज़ होती हैं, जो आराम से कई लोगों को एनर्जी दे देंगी.

The size and appearance of an emu egg

