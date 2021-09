'तोंदू' के प्यार में पड़ी खूबसूरत हसीना बनी एक बच्चे की मां, लोगों के गले ही नहीं उतर रही 'फैमिली पिक्चर'

प्यार में शक्ल-सूरत, फिटनेस-मोटापा, उम्र और जाति का भी कोई बंधन मायने नहीं रखता. तभी तो ऑस्ट्रेलिया (Australia) की खूबसूरत हसीना सीना कीरा (Sienna Keera) अपने गोलू-मोलू ब्वॉयफ्रेंड (Chubby Boyfriend) के साथ रहने के लिए यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) तक चली आईं.

इस कपल को लेकर इंटरनेट पर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं. सीना कीरा (Sienna Keera) और जॉर्ज (George) अपने रिश्ते को सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब फ्लॉन्ट करते हैं. हालांकि उनकी इस जोड़ी को देखते ही लोग तरह-तरह के कमेंट करने लग जाते हैं. कोई कहता है कि उनका रिश्ता एक पब्लिसिटी स्टंट (Publicity Stunt) है, तो किसी का कहना है कि ये एक कंट्रोलिंग रिलेशनशिप (Controlling Relationship) है.

लोग उनके इस रिश्ते को हजम नहीं कर पा रहे. ज्यादातर लोग इस उनकी फैमिली पिक्चर को पब्लिसिटी स्टंट बताते हैं. (Credit- The Sun)

एक बच्चे की मां बन चुकी हैं सीना कीरा (Sienna Keera)

सीना कीरा ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के लिए मीलों की दूरी तय की और यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) में आकर बस गईं. इनकी मुलाकात Instagram के ज़रिये हुई थी. George Keywood से अब Sienna Keera सगाई भी कर चुकी हैं और इस कपल का एक प्यारा सा बेटा भी है. बीबीसी के People Just Do Nothing प्रोग्राम में बात करते हुए कीरा ने कहा कि जॉर्ज ही उनके ड्रीम मैन हैं और वे उनके साथ काफी खुश हैं. वो तो यहां तक कहती हैं कि – ‘जॉर्ज को कोई प्यार कैसे नहीं कर सकता है?’ ये कपल अपने प्यार को सच्चा बताता है और कहता है कि उनमें से कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि वे एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं.

Social Media पर हजम नहीं हो रही फैमिली पिक्चर

TikTok के कुछ सेकेंड्स के वीडियोज़ के ज़रिये ये कपल सोशल मीडिया पर छाया रहता है. वो बात अलग है कि लोग उनके इस रिश्ते को हजम नहीं कर पा रहे. ज्यादातर लोग उनकी फैमिली पिक्चर को पब्लिसिटी स्टंट बताते हैं और कहते हैं कि सीना, जॉर्ज के बिग साइज़ के ज़रिये नाम कमाना चाह रही हैं. उन लोगों को जवाब देते हुए जॉर्ज बताते हैं कि 10-20-30 सेकेंड्स के वीडियो में कोई कैसे एक रिश्ते को समझ सकता है? हम असल ज़िंदगी में इससे काफी अलग रहते हैं. The Sun के मुताबिक जॉर्ज का कहना है कि हमेशा से ही सीना कीरा को मोटे लड़कों में दिलचस्पी रही है, ऐसे में पतले और फिट लड़कों का कोई चांस ही नहीं है.