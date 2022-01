लड़की ने बताया खूबसूरती का 'घिनौना राज़', सुनकर ही आने लगेगी उल्टी !

सुंदर त्वचा और शानदार बालों के महिलाएं कठिन से कठिन रेमेडी और महंगे से महंगा प्रोडक्ट (Beauty Hacks for Good Skin) इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहतीं. हालांकि अमेरिका की एक ब्यूटी ब्लॉगर (Most Weird Beauty Regime) ने चमकदार त्वचा पाने का ऐसा राज़ साझा किया कि सोचकर ही आपको उबकाई आने लगी. इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही इस महिला का दावा है कि चेहरे पर पुरुषों के सीमेन को फेसक्रीम के तौर पर लगाने से चमकदार त्वचा पाई जा सकती है.

आपको ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन 26 साल की केली ज़ोलैंस्की (Kelly Zolanski) ने एक वीडियो के ज़रिये लोगों के सामने अपने चेहरे पर सीमेन (Woman using semen as face cream) लगाकर दिखाया. उसका दावा है कि इसमें भरपूर पोषण और प्रोटीन होता है, जो त्वचा में नई जान ला देता है. न्यूयॉर्क (New York News) में रहने वाली केली एक ब्यूटी ब्लॉगर हैं और सेल्फ ग्रूमिंग के तमाम तरीके अपने फॉलोअर्स के साथ साझा करती रहती हैं.

स्पर्म फेशियल से आता है ग्लो !

Daily Mail के मुताबिक केली का कहना है कि उसे सीमेन को फेसक्रीम की तरह इस्तेमाल करने का आइडिया तब आया, जब उन्होंने इंटरनेट पर देखा कि स्पर्म (Woman Uses Sperm as Face Cream) में कितना पोषण होता है. उन्होंने अपने एक दोस्त के ज़रिये कंटेनर में सीमेन हासिल किया और फिर उसे मॉस्चराइज़र के साथ मिलाकर अपने चेहरे पर लगाया. उनका कहना है कि ये सूखने के बाद परत जैसा हो जाता है, लेकिन ये तब तक आपके चेहरे को भरपूर पोषण दे चुका होता है. हालांकि वे इस बात को मानती हैं कि ये काफी अजीब है और उसकी स्मेल भी अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन केली का दावा है कि ये त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है.

ये भी पढ़ें- यहां पालतू जानवरों को चूमने पर है पाबंदी, अधिकारी चुन-चुनकर मार रहे हैं चूहे !

लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

ब्यूटी ब्लॉगर ( beauty blogger) के इस घिनौने एक्सपेरिमेंट (Weird Beauty Experiment) को अब तक टिकटॉक पर 3.3 मिलियन बार देखा जा चुका है और इसे करीब 3 लाख लोग लाइक भी कर चुके हैं. इस अजीबोगरीब ब्यूटी हैक पर लगभग 12 हज़ार कमेंट्स भी आ चुके हैं. केली अपनी इस खोज को महंगे ब्रांड के प्रोडक्ट्स का सस्ता विकल्प बता रही हैं और सीमेन को फ्रिज में स्टोर करने की भी सलाह दे रही हैं. हालांकि उनका कहना है कि इससे कुछ लोगों को फायदा नहीं भी हो सकता है. उनके इस बेहद अजीब एक्सपेरिमेंट पर केली के भाई और मां ने जहां मज़ेदार प्रतिक्रिया दी है, वहीं इंटरनेट पर ज्यादातर लोग इसे देखकर सन्न रह गए हैं.

Tags: Beauty Tips, Beauty treatments, Viral news