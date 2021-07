ये है दुनिया की सबसे कंजूस महिला, साबुन के पैसे बचाने को वॉशिंग मशीन में साथ धोती है जूठे बर्तन-कपड़े

कंजूस मां घर में अलग-अलग तरीकों से बचाती है पैसे (Image: TLC/ So Freakin Cheap)

41 वर्षीय बेकी गुइल्स (Becky Guiles) का मानना है कि वो दुनिया में कोई भी चीज या तो बेहद सस्ते दाम पर या फिर बिल्कुल मुफ्त में ले सकती हैं. वो खुद को खुद को दुनिया की सबसे कंजूस मां बताती हैं. News18Hindi

हर शख्स भविष्य के लिए सेविंग्स (Savings) करना चाहता है. इसी चक्कर में कई लोग बहुत चीजों में कंजूसी भी करते हैं लेकिन खुद को दुनिया की सबसे कंजूस मां बताने वाली महिला का किस्सा जानकर आप हैरान रह जाएंगे.



दरअसल, 41 वर्षीय बेकी गुइल्स (Becky Guiles) का मानना है कि वो दुनिया में कोई भी चीज या तो बेहद सस्ते दाम पर या फिर बिल्कुल मुफ्त में ले सकती हैं. वह बताती हैं कि वो पैसे बचाने के लिए नई-नई तरकीबें निकालती रहती हैं. जानकारी के मुताबिक बेकी के परिवार में उनके 39 वर्षीय पति जय (Jay), 7 साल के बेटे जॉर्ज (George) और 4 साल का बच्चा कोल्डन (Colden) रहते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि बेकी ने अपनी 25,000 पाउंड (25,000 Pound) की नौकरी छोड़ एक हाउसवाइफ (Housewife) बनने का फैसला लिया था क्योंकि वह अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद उसके साथ समय बिताना चाहतीं थीं. उनका मानना है कि पैसे बचाना मतलब पैसे कमाना ही होता है. उन्होंने आगे बताया कि पहले साल उन्होंने इतनी बचत कर ली कि उनकी इनकम न होने से जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई हो गई थी.



आपको बता दें कि बेकी अपने घर पर सजावट और हर खराब हुई चीज ठीक करने का काम खुद करती हैं. सजावट भी वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट (Best out of Waste) से करती हैं. उन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में अपने घर पानी की सप्लाई (Supply) भी बंद करा दी. पानी की कमी पूरी करने के लिए वो बाहर से बर्फ इकट्ठा करती है और बाद में उसी का इस्तेमाल करती हैं. आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि वह वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के साथ-साथ ही बर्तन धोती हैं और बर्फ से दांत ब्रश करती हैं और घर के सदस्यों को भी ऐसा ही करने के लिए कहती हैं.



पूरे परिवार के लिए पैसे बचाने के अलावा, बेकी वास्तव में अपने पति से खाने के पैसे भी वसूल लेती हैं. ऐसा तब होता है जब उनके पति उनसे ज्यादा खाते हैं. जय ने बताया "अगर हमने मोज़ेरेला स्टिक्स (Mozzarella sticks) मंगाए हैं और उनमें चार पीस हैं और मैंने तीन खा लिए, तो बेकी उनसे कहती हैं कि जय आप 75 परसेंट का भुगतान कर रहे हैं"