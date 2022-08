जूतों में शराब भरकर बेचने की तैयारी में फेमस ब्रांड, अजीबोगरीब आविष्कार पर लोग बोले- 'हद कर दी आपने'

दुनिया में आविष्कार की कमी नहीं है. लेकिन जब नामी कंपनियां कुछ अजीबोगरीब करने की तैयारी में हो तो माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है. अब इस कंपनी को ही ले लीजिए, जो अभी तक दुनियाभर में बियर के लिए जानी जाती थी. लेकिन अब वो जूता बनाने की तैयारी में है. सोच में पड़ गए ना आप, भला जूते और दारू का क्या कॉम्बिनेशन. तो थोड़ा ठहरिए जनाब. क्योंकि कंपनी का आविष्कार आपको आश्चर्य में डाल देगा.

बीयर कंपनी @Heineken के नए आविष्कार ने सभी अचरज में डाल दिया. जूते की सोल में शराब भरकर बेचने को तैयार है ये कंपनी. अजीबोगरीब आविष्कार ने लोगों को दंग कर दिया. मशहूर शू डिज़ाइनर डोमिनिक सिआम्ब्रोन से कोलैबरेशन के बाद कंपनी ने इस नए शराबी जूते को लॉन्च करने की तैयारी की है. जिसका नाम होगा ‘हेनेकिक्स’.

क्या आपको भी है बीयर पर चलने का शौक? तो ले आइए हैं ‘हेनेकिक्स’

शराब प्रेमियों और बीयर के फैन्स के लिए बेशक यह नया आविष्कार किसी तोहफे से कम नहीं. आपकी बीयर हमेशा आपके साथ होगी. और कोई शक भी नहीं करेगा. ऐसा जूता जिसे मंदिर के बाहर निकालने का भी मन न हो. उसके अंदर आपका फेवरेट खजाना जो भरा रहेगा. जी हाँ एक फेमस बीयर कंपनी एक ऐसा जूता लॉन्च करने वाली है जो बेहद शराबी होगा. क्योंकि उन जूतों के सोल में भरी होगी बीयर. अब आप सोच रहे होंगे की ये अजीबोगरीब आइडिया आया कहां से. तो आपको बता दें कि इस शानदार और अजीबोगरीब आविष्कार के लिए एक मशहूर शू डिजाइनर डोमिनिक सिआम्ब्रोन के साथ कोलैबोरेशन किया गया. इन कस्टमाइज जूतों का पहला लुक जारी करते हुए ट्विटर पर कैप्शन लिखा- ‘आपके लिए सोल पर डिजाइन किया गया हेनीकेन सिल्वर, जिसकी स्मूदनेस को अब करीब से देखा जा सकता है. इसे मशहूर डिजाइनर डोमिनिक सिआम्ब्रोन के सहयोग से डिजाइन किया गया. हाइनेकिक्स आपका रोजमर्रा का जूता नहीं है, लेकिन ऐसे हर दिन आपको बीयर पर चलने को भी नहीं मिलता.’

Beer for your sole

Designed in collaboration with noted shoe designer, Dominic Ciambrone, to celebrate the smoothness of Heineken®️ Silver. Heinekicks aren’t your everyday shoe, but it’s not every day you get to walk on beer. pic.twitter.com/LefwD5X7if

— Heineken (@Heineken) August 2, 2022