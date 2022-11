VIDEO: बच्चे को इन्जेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर ने अपनाई कमाल की क्यूट ट्रिक, रोना छोड़ हंसकर लगवाई सुई

छोटे बच्चे इंजेक्शन लगने पर दर्द से चीखने चिल्लाते हैं. गला फाड़कर रोते हैं तो मां बाप का कलेजा सिहर जाता है. लेकिन सेहत के लिए जरूरी है लिहाजा इसे रोका भी नहीं जा सकता. फिर भी हर पैरेंट ये जरूर चाहता होगा की कुछ ऐसा हो कि इस ज़रूरी वक्त में भी बच्चा हंसता मुस्कुराता रहे. तो ऐसे लोगों के लिये वो डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं जो बच्चों को ऐसी ट्रिक के साथ इंजेक्शन लगाते हैं कि बच्चे को दर्द का अहसास ही नहीं होता.

ट्विटर के @TansuYegen पर शेयर वीडियो में बच्चे को इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर ने इतनी कमाल की ट्रिक अपनाई की रोने के बजाय हंसते हंसते सुई लगवाता दिखाई दिया. वीडियो अमेरिका के पीडियाट्रिशियन डॉ. विलियम एम. गेरबा का है. जो बच्चों को अपनी बातों और ट्रिक से ऐसा हंसाते और गुदगुदाते हैं कि बच्चे दर्द भूल जाते हैं. वीडिओ को 19 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

बच्चे को रोने से बचाने के लिए गुदगुदाते और गुनगुनाते दिखे डॉक्टर

इंजेक्शन लगे और बच्चा रोए ना, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. लेकिन वायरल वीडियो में एक डॉक्टर ऐसा भी दिखाई दे रहा है जिसने बच्चे को वैक्सीन देने से पहले इस तरह खेलते रहे कि इंजेक्शन लग जाने के बाद भी उसे पता ही नहीं चला कि इंजेक्शन लग भी गई है. थोड़ा गुनगुनाते, थोड़ा गुदगुदाते, पानी के बुलबुले दिखाते बच्चे को उन्होंने ऐसा डिस्ट्रैक्ट किया कि, सुई लगने तक बच्चा उस खेल में ही मगन रह गया और डॉक्टर का काम आसान हो गया. ऐसा देखकर ना सिर्फ बच्चे के मां बाप को राहत मिली होगी, बल्कि वीडियो देखने वालों को भी बच्चे के साथ इतना प्यारा ट्रिटमेंट देख सुकून मिलेगा.

Doctor calming down the baby before injection💛💛💛

pic.twitter.com/BXYRkfNO3u

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) October 31, 2022