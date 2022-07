बेंगलुरु एयरपोर्ट ने बाथरुम में किया ऐसा काम, जीत लिया पूरे देश की महिलाओं का दिल

भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता का लेवल काफी ज्यादा है. जहां पुरुषों को परिवार में कई तरह की सुविधाएं मिलती है, वहीं महिलाओं को दिनभर काम करने लिए छोड़ दिया जाता है. बारिश के मौसम में पुरुष आराम से चाय-पकौड़े एन्जॉय करते हैं, वहीं महिलाओं को किचन में धकेल दिया जाता है. असमानता की इस खाई को अब कम करने के लिए कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार के इस कदम की पूरे देश में सराहना की जा रही है.

आमतौर पर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है. बच्चे को पालने-पोसने का काम महिलाओं का ही माना जाता है. आपने अक्सर देखा होगा कि पब्लिक वाशरूम में डायपर चेंजिंग सेक्शन (Diaper Changing Section) महिलाओं के बाथरुम में ही बनाया जाता है. ये भारतीय समाज की मानसिकता को दिखाता है. लेकिन कई बार बच्चे सिर्फ पिता के साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं, या फिर कोई सिंगल फादर बच्चे के साथ जाते हैं. ऐसे में वाशरुम का का इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है. लेकिन अब कर्नाटक सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है.

मर्दों के टॉयलेट में बनाया डायपर चेंजिंग रुम

समाज की मानसिकता को बदलते हुए अब बेंगलुरु एयरपोर्ट ने मेंस टॉयलेट में डायपर चेंजिंग रुम बनाया है. कर्नाटक सरकार के इस फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया है. लोगों को ये फैसला काफी पसंद आ रहा है. लोगों ने इसे भविष्य के लिए बड़ा बदलाव बताया. ट्विटर पर सुखदा नाम की यूजर ने इस खबर को शेयर किया. इसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मेंस टॉयलेट में डायपर चेंजिंग रुम देखा गया.

