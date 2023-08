बच्चों को बना रहा शिक्षित, खुद दे रहा है 12वीं की परीक्षा! कहानी जानकर आप भी करेंगे ऑटो चालक की तारीफ

इंसान हर उम्र में छात्र बना रह सकता है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है. आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो एक डिग्री पाने के बाद पढ़ना-लिखना बंद कर देते हैं. वो शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहते. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभाव में भी शिक्षा को महत्व देते हैं. इस बात का सबूत ये ऑटो चालक (Bengaluru auto driver 12th exam) भी है जो ऑटो चलाने के बावजूद खुद को शिक्षित कर रहा है. साथ ही अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देता है. इस व्यक्ति की कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

ट्विटर यूजर निधी अग्रवाल (@Ngarwalnidhi) ने हाल ही में बेंगलुरु के एक ऑटो चालक (Auto Driver English Exam Viral Photo) की तस्वीर को ट्वीट किया है और उसके बारे में ऐसी बात बताई है जिसे जानकर आपको प्रेरणा मिलेगी और अपने काम को बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे. निधी ने अपने पोस्ट में लिखा- ये भास्कर जी हैं जो आज ओला कैब के मेरे ड्राइवर हैं. आज इन्होंने अपनी अंग्रेजी की परीक्षा दी है. इस साल वो अपने पीयूसी एग्जाम (12वीं की परीक्षा) दे रहे हैं. उन्होंने 10वीं की पढ़ाई को 1985 में पूरा किया था. वो दो बच्चों के पिता हैं. एक तीसरी कक्षा में है और दूसरी छठी कक्षा में. उनकी मुस्कान बेहद प्रेरणादायक है.

“Introducing Baskar ji, my @Olacabs auto companion today.

He faced his English paper today, he is writing PUC exams this year after cleaning 10th in 1985.

Father of two, with kids in 3rd and 6th grade. His enduring smile was truly motivating! @peakbengaluru pic.twitter.com/5R21YtdomZ

— Nidhi Agarwal (@Ngarwalnidhi) August 26, 2023