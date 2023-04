ऑटो ड्राइवर बना Youtuber,लोगों को बता रहा अपना पैसा कहां लगाएं, वायरल हो रहा वीडियो

प्रत‍िभावान लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं. कई बार हम ऑफ‍िस के काम करने के बाद इतना थका हुआ महसूस करते हैं कि लगता है कि अब बस आराम करने को मिल जाए. व्यक्तिगत जीवन, शौक और जरूरतों के बीच संतुलन बिठाना मुश्क‍िल हो जाता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्‍स से मिलाने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी थकान दूर हो जाएगी. यह शख्‍स दिनभर ऑटो चलाते हैं. इसके बावजूद समय निकालकर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं. लोगों को बताते हैं कि पैसा कहां निवेश किया जाए. उनके वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं;

हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के उबर ड्राइवर जर्नादन की. उनका अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. कुछ दिनों पहले सुशांत कोशी नाम के ट्विटर यूजर ने इस शख्‍स के बारे में विस्‍तार से जानकारी शेयर की थी. उन्‍होंने बताया था कि जर्नादन सिर्फ ऑटो ड्राइवर नहीं, यूट्यूब इंफ्लूएंशर भी हैं. वह पर्सनल फाइनेंस के विशेषज्ञ हैं. वह अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं. इस पर लोगों को सलाह देते हैं कि पैसे कहां लगाए जाएं? किस स्‍टॉक में निवेश किया जाए? कौन सा शेयर अच्‍छा है. हालांकि, बहुत सारे लोगों को वह शेयर में निवेश करने से बचने की सलाह भी देते हैं.

My Uber auto driver today is a YouTube influencer, specialising in personal finance. @peakbengaluru https://t.co/FZJWWzMFhB pic.twitter.com/crM8Im9JOK

— Sushant Koshy (@sushantkoshy) March 3, 2023