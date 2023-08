दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं, जिन्‍हें कुछ न कुछ नया या अनोखा करने का जुनून होता है. उनके कारनामे ऐसे होते हैं कि लोग सुनकर चक‍ित रह जाते हैं. बेंगलुरु में एक शख्‍स ने ऐसा ही कुछ किया. उन्‍होंने जीपीएस (GPS) के माध्‍यम से भारत का मानच‍ित्र बनाने की कोश‍िश की और इसके लिए वे शहर की सड़कों पर उतरे. 13 घंटे तक लगातार चलते रहे और आख‍िरकार 73 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा के बाद उन्‍होंने यह उपलब्‍ध‍ि हास‍िल की. उन्‍होंने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

सोशल साइट X पर विकास रूपारेलिया नाम के इस शख्‍स ने खुद ही वीडियो पोस्‍ट किया. कैप्‍शन में लिखा, बेंगलुरु में चलकर यह जीपीएस आर्ट किया, जय हिंद! स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं! प्रिय दोस्तों, आपकी शुभकामनाओं और प्रेरणा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी संदेह था कि मैं इसे एक दिन में पूरा कर पाऊंगा. खैर, यह एक महान साहसिक कार्य रहा और मेरे परिवार और दोस्तों को विशेष धन्यवाद, जिन्‍होंने मेरी मदद की.

Did this GPS art by walking within Bengaluru,Jai Hind ! Happy Independence Day,Thank you so much Dear friends for your wishes and motivation, personally even I was doubtful that I can finish this in one day.Well it’s been a great adventure and special thanks to my family &friends pic.twitter.com/lacsOoeeIp

— viKas rupaRelia (@vikas_ruparelia) August 18, 2023