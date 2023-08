साइबर सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शुमार है, जहां युवाओं को अपार मौके मिलते हैं. लेकिन आईटी के क्षेत्र में नाम कमा रहा यह शहर इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में रहता है. यहां इतनी भीड़ है कि सड़क पर चलना मुश्क‍िल भरा हो गया है. लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं. एक शख्‍स उबर की टैक्‍सी स यात्रा कर रहा था, तभी उसे कुछ ऐसा मैसेज मिला कि देखकर हैरान हर गया.

सोशल मीडिया साइट X पर @itsrohanvj हैंडल से एक शख्‍स ने उबर से आए मैसेज का स्‍क्र‍िनशॉट पोस्‍ट किया. कैप्‍शन में लिखा, भाई, यह कोई आपात स्थिति नहीं है; यह बेंगलुरु ट्रैफिक है. दरअसल, जाम की वजह से कैब जब काफी देर तक एक ही जगह खड़ी रही तो उबर को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है. उसने तुरंत पैसेंजर को मैसेज किया, मदद चाहिए? आपका वाहन कुछ समय से खड़ा है. कृपया हमें बताएं कि क्या सब कुछ ठीक है.इस पर उन्‍होंने लिखा,भाई कोई आपात स्थित‍ि नहीं, ट्रैफ‍िक में हैं.

Brother this is not emergency, this is bengaluru traffic @Uber_India @peakbengaluru pic.twitter.com/v8VA61l1s8

— Rohan (@itsrohanvj) August 18, 2023