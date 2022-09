ऑफिस में घुसा पानी तो कॉफी शॉप में कर लिया काम करने का जुगाड़! फोटो वायरल

बेंगलुरु. पिछले दिनों बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते हर तरफ तबाही मच गई. आईटी ऑफिस से लेकर फॉश इलाके के आलीशान घर… हर जगह पानी घुस गया. घरों में पानी भर जाने से लोगों ने बचाव के लिए होटल का रुख कर लिया. हजारों की संख्या में लोग ऑफिस भी नहीं पहुंच सके. जबकि कई लोगों को घर से ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा. बेंगलुरु में अचानक आई इस बाढ़ की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई. लेकिन अब इस आपदा से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है. दरअसर ऑफिस में पानी घुस जाने के चलते एक शख्स अपना डेस्क टॉप कंप्यूटर लेकर कॉफी शॉप पर पहुंच गया. और तो और उसने यहां घंटों बैठ कर काम भी किया.

एक ट्विटर यूजर संकेत साहू ने दावा किया है कि बारिश के दौरान एक कंपनी के कुछ स्टाफ बेंगलुरु के थर्ड वेव कॉफी शॉप से काम कर रहे थे. खास बात ये है कि सारे लोग अपने पूरे डेस्क टॉप के साथ बैठे थे. ये तस्वीर 7 सितंबर को शेयर की गई थी.

I just saw a group working from the Third Wave Coffee with “a full-fledged desktop setup” because their offices are flooded @peakbengaluru pic.twitter.com/35ooB1TOqU

हालांकि कई लोग इस तस्वीर पर सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है क्या वो व्यक्ति अपने डेस्कटॉप और सीपीयू को कॉफी शॉप में ले गया था? वहां जाने के बजाय उसने घर से काम क्यों नहीं किया?

#WATCH | Karnataka: Locals in Bengaluru continue to bear the brunt of severe waterlogging as water is yet to recede from roads & bylanes after yesterday’s downpour pic.twitter.com/luIBbOHHwe

— ANI (@ANI) September 6, 2022