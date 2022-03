12 साल का लड़का देखते-देखते बन गया करोड़पति, घर से नहीं लगाई फूटी कौड़ी भी !

आमतौर पर जिस उम्र में स्कूल के बच्चे अपने भविष्य के बारे में थोड़ा-बहुत सोचना शुरू कर देते हैं, उस उम्र में बेन्यामिन अहमद (Benyamin Ahmed) नाम का एक लड़का चाहे तो रिटायरमेंट प्लान (Benyamin Ahmed made more than 3 million through bitcoin) कर सकता है. इस लड़के ने बिटकॉइन और एनएफटी ट्रेडिंग के ज़रिये करोड़ों की कमाई (12 Year Old Boy Becomes Millionaire) कर ली है. खास बात ये रही कि उसने अपने घर से इसमें एक पैसे भी नहीं लगाए.

NFT एक तरह का डिजिटल आर्टवर्क होता है, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है. बेन्यामिन ने 5 साल की उम्र में ही अपने पिता से कोडिंग सीख ली थी और 12 साल की उम्र में उसने व्हेल थीम का एक एनएफटी कलेक्शन रिलीज़ किया है. उसने चूंकि पहली बार पिक्सलेटेड व्हेल इंट्रोड्यूस किया, इसलिए ये कुछ ही घंटों में बिक गया और उसे 1 करोड़ रुपये मिल गए. फिर क्या था, उसकी कमाई बढ़ती ही चली गई.

12 साल की उम्र में 30 करोड़ का मालिक

बेन्यामिन ने और भी जो काम किया, उसमें उसे सफलता मिलती चली गई और कुछ ही महीने में उसके पास 8 करोड़ रुपये हो गए. माइनर होने की वजह उसका अपना कोई बैंक खाता भी नहीं है, लेकिन उसकी कमाई 30 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है. ब्रिटेन में रहने वाला बेन्यामिन अहमद अपने कमाए हुए पैसों को खर्च भी नहीं करता है. फिलहाल उसकी सारी संपत्ति इथेरियम नाम के क्रिप्टोकरेंसी में है. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक बेन्यामिन अभी अपनी कमाई को वहीं रखना चाहता है.

ये भी पढ़ें- कितना भी खिला लो, कभी नहीं भरता 10 साल के लड़के का पेट ! परेशान हैं मां-बाप

पिता हैं बेटे की उपलब्धि पर खुश

चूंकि बेन्यामिन को कोडिंग उसके पिता ने ही सिखाई थी, ऐसे में वे बेटे की उपलब्धि से खुश हैं. उनका कहना है कि वे पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए उसे कोडिंग सिखा रहे थे. बेटे का करोड़पति बनना तो बोनस है. वहीं बेन्यामिन के दोस्त भी उसकी इस उपलब्धि पर उसे बधाई दे रहे हैं. हालांकि क्रिप्टोकरेंसी की वैल्यू को लेकर बहस छिड़ गई है. लोगों का कहना है कि कुछ सालों में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जबकि बेन्यामिन इसे फ्यूचर करेंसी मान रहा है.

Tags: Crypto currency, Viral news, Weird news