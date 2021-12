Viral : तार में फंसी चिड़िया को बचाने आसमान से उतरा फरिश्ता, ज़रूर देखें वीडियो

सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर कुछ मज़ेदार (Funny Video) तो कुछ प्रेरणा देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो तो इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले भी होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो (Bird Rescue Video) इस वक्त इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो में एक शख्स ने हेलिकॉप्टर से फरिश्ता (Man Rescued Bird by Helicopter) बनकर आता है और तार में फंसे पक्षी की जान बचा लेता है.

इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई उस आदमी की तारीफ कर रहा है, जिसे कोई जानता भी नहीं. कई बार ऐसा नज़ारा आपने देखा होगा कि बिजली की तारों में पक्षी फंस जाते हैं. ये चिड़िया भी ऐसी ही तार में किसी धागे में उलझ गई है. वो निकलने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन तब तक कामयाब नहीं हो पाती, जब तक कि ये आसमानी फरिश्ता उसे आज़ाद नहीं कर देता.

इमोशनल कर देगा वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो (Viral Video on Internet) में आप देख सकते हैं कि चिड़िया काफी ऊंचाई पर बिजली के तार लटकी हुई आज़ादी के लिए फड़फड़ा रही है. उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह तार में किसी धागे से फंसी हुई है और छूटने के लिए बेताब है. इसी दौरान एक शख्स की एंट्री मौके पर एक हेलिकॉप्टर से होती है. चिड़िया के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचा ये शख्स बेहद सावधानी और आराम से चिड़िया को तार से आजाद कर देता है और उसकी जान बचा लेता है. ये वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है और हर कोई इस हीरो की तारीफ कर रहा है.

Kindness makes the world a better place to live 💕 pic.twitter.com/kiwiZag0TE

— Susanta Nanda (@susantananda3) December 8, 2021