किसी भी आवाज की नकल करने में माहिर है यह पक्षी, निकालती है ट्रेन की सीटी, हॉर्न की आवाज, देखें ये अद्भुत Video   

Bird Mimicking: प्रकृति कई तरह से आकर्षक हो सकती है. और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वन्यजीवों के वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो यहां एक क्लिप है जो आपको बहुत खुश कर सकती है. यह एक लायरबर्ड का वीडियो है जो वायरल हो गया है और कई लोग इससे मंत्रमुग्ध हैं. यह पक्षी किसी भी आवाज की आसानी से नकल कर लेती है. पक्षी का आवाज नकल करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

यह वीडियो ट्विटर पेज @fasc1nate द्वारा शेयर किया गया था और मूल रूप से वर्ल्ड बर्ड्स द्वारा अपलोड किया गया था. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘लायरबर्ड जमीन पर रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई पक्षियों की एक प्रजाति है. वे अपने पर्यावरण से प्राकृतिक और कृत्रिम ध्वनियों की नकल करने की क्षमता और नर पक्षी की विशाल पूंछ की आकर्षक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं.’

A lyrebird is a species of ground-dwelling Australian birds. They are notable for their ability to mimic natural and artificial sounds from their environment, and the striking beauty of the male bird’s huge tail pic.twitter.com/TRH5BWgARG

