परिंदे अब तक नहीं भूले एक-दूसरे की मदद करना, खुद से पहले मछलियों को खिला रहे है खाना

सहयोग, मदद, परवाह करना, एक-दूसरे के लिए खड़े होना. इंसानों के लिए ये बातें अब किताबी हो गई हैं. वो इसलिए क्योंकि उनमें तो ये भावना अब नज़र ही नहीं आती. न इंसानियत न आसपास किसी का ख्याल रखना. मगर सृष्टि की हर रचना ऐसी नहीं हा. जीव अब भी बेसिक नेचर नहीं भूले. बल्कि जीव-जन्तुओं और परिंदों में पहले से कहीं ज्यादा समझ के उदारहरण सामने आते रहते हैं. दया का भाव भी उनमें इंसानों से कहीं ज्यादा है.

जानवर अब भी दिल में दया औऱ मदद का कितना भाव रखते है ये दिखाने के लिए वो वीडियो ही काफी है जिसे IFS सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया. जिसमें कुछ पक्षी अपने खाने की प्लेट के साथ हैं. लेकिन सारा खाना खुद खाने की बजाय पानी में तैर रही मछलियों के मुंह में निवाल डाल रहे हैं. वीडियो उनमें एक दूसरे की मदद की भावना दिखा रहे हैं.

परिंदों में मिलबांट कर खाने की भावना ने किया प्रभावित

ट्विटर पर शेयर होते ही वीडियो पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू किया और अधिकतर लोगों की राय एक जैसी थी कि मानव अपने दिल से दया और सहयोग की भावना खत्म करते जा रहे हैं लेकिन जानवरों ने इसे अब तक काबिज़ रखा है. जो बेहद सरायहनीय है. परिंदे और मछली दोनों अलग प्रजातियां है लेकिन फिर भी इनके दिल में एक दूसरे के लिए वो भाइचारा और सहयोग की भावना नज़र आ रही थी जो इंसान अब अपनों के लिए भी करना भूल गए हैं.

To share is to care 💕 pic.twitter.com/DNw8t3eSzN

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 17, 2022