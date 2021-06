लड़की का दावा : मछली ने किया प्रेगनेंट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सामने आई बच्चे की तस्वीर

थाइलैंड की एक लड़की ने दावा किया है कि वो कुछ महीनों से प्रेगनेंट (Girl Pregnant with Fish) है, लेकिन उसके पेट में बच्चा इंसान का नहीं बल्कि मछली का है. ये दावा थाइलैंड (Thailand) की रहने वाली फेलिपिना किम्बर्ली (Kimberly) ने किया है. हैरानी की बात ये भी है कि उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट (Ultrasound Report shows Fish in Womb) में भी उसके पेट के अंदर एक मछली पलती हुई दिखी है. कुछ महीनों से उसे पेट में दर्द था और अब उसका पेट बढ़ता जा रहा है.जब लड़की का पेट बढ़ना शुरू हुआ तो उसके पिता समेत तमाम लोगों ने उस पर संदेह किया. हालांकि खुद लड़की का कहना है कि उसका कोई ब्वॉयफ्रेंड नहीं रहा. वहीं किम्बर्ली (Kimberly) की दादी कहती हैं कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो पीरियड (Swimming During Period) यानि मासिक धर्म के दौरान तैरने के चली गई थी. ऐसा करने से लड़कियों के शरीर के अंदर कोई बाहरी चीज़ जाने की संभावना काफी बढ़ जाती है. किम्बर्ली की दादी को लगता है कि उनकी पोती के साथ भी ऐसा ही हुआ है.लड़की को गर्भ में मछली के होने का भरोसा तब बढ़ा, जब किम्बर्ली का अल्ट्रासाउंड कराया गया. अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट (Ultrasound Report shows Fish in Womb) में उसके पेट में एक मछली पलती दिखी. डॉक्टर भी इस अनोखी घटना को देखकर हैरान थे. डॉक्टर बताती हैं कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं देखी थी. किम्बर्ली के पेट में एकदम मछली जैसी आकृति तैर रही थी. उसके मुंह और आंखें भी मछलियों जैसी ही थीं.हालांकि बाद में डॉक्टर ने बताया कि लड़की के पेट में मछली नहीं, बल्कि एक ओवेरियन सिस्ट (Ovarian Cyst) थी. ये सिस्ट काफी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके चलते उसका पेट भी किसी गर्भवती महिला की तरह बढ़ता जा रहा था. इस तरह के केस जेनेटिक और आस-पास की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं. डॉक्टरों का ये भी कहना है कि इंसान कभी भी मछली के बच्चे पेट में नहीं पाल सकता. इंसान के शरीर के अंदर मछली ज़िंदा रह ही नहीं सकती. ओवरी तक इसका पहुंचना संभव ही नहीं है, क्योंकि फिलोपिन ट्यूब से इसका अंदर प्रवेश करना असंभव है. अब किम्बर्ली को इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है. एक स्थानीय अस्पताल ये सर्जरी उसके लिए मुफ्त करेगा. फिर भी अन्य मेडिकल खर्चों, टेस्ट और दवाइयों के लिए उसे और पैसों की ज़रूरत है. इसके लिए Kapuso Mo, Jessica Soho की ओर से किम्बर्ली की कहानी साझा करते हुए उसके लिए फेंडरेजिंग अपील की गई है.