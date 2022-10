'कोर्ट में खुले बाल नहीं संवारें महिला वकील' कोर्ट की ओर से जारी हुआ अजीबोगरीब नोटिस !

Bizarre Notice By Pune Court: दुनिया में आपने कई बार न्यायालय से भी आने वाले तमाम अलग-अलग नोटिस सुने होंगे. ये नोटिस न्यायालय की प्रक्रिया से इतर कई बार कुछ ऐसे होते हैं, जिनका केसेज़ से कोई लेना-देना नहीं होता है. इस वक्त एक ऐसा ही नोटिस इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें महिला वकीलों को लेकर अजीबोगरीब निर्देश दिया गया है. नोटिस के मुताबिक महिला वकील कोर्टरूम में अपने बाल नहीं संवारें.

पुणे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से एक अजीबोगरीब नोटिस रिलीज़ किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि महिला वकील कोर्टरूम के अंदर अपने बालों को नहीं संवारें और न ही इनका जूड़ा या चोटी बनाने लगें क्योंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने वाला होता है. इंटरनेट पर इस वक्त कोर्ट के अनोखे नोटिस की खूब चर्चा हो रही है और लोग ये जानना चाहते हैं कि बालों का कोर्ट के प्रोसीजर से क्या लेना-देना है.

नहीं पढ़ा होगा कोर्ट का ऐसा नोटिस

नोटिस को 20 अक्टूबर को जारी किया गया है. इसमें लिखा गया है कि महिलाओं के बाल संवारने से कोर्ट की प्रक्रिया में डिस्ट्रैक्शन होता है. नोटिस में लिखा गया – ‘ये अक्सर देखा गया है कि महिला वकील ओपन कोर्ट में अपने बाल संवारती रहती हैं. इससे कोर्ट की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है. ऐसे में महिला वकीलों को नोटिफाई किया जाता है कि वो ऐसी गतिविधि से बचें.’ ये नोटिस जैसा का तैसा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आप भी एक नज़र ज़रूर डालें.

Wow now look ! Who is distracted by women advocates and why ! pic.twitter.com/XTT4iIcCbx — Indira Jaising (@IJaising) October 23, 2022

ट्विटर पर भड़क गए लोग

ट्विटर पर इस नोटिस को सीनियरल काउंसिल और एक्टिविस्ट इंदिरा जैसिन ने शेयर किया और लिखा – अब देखिए, कौन महिला वकीलों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और क्यों ? इस पोस्ट पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया.

No one, absolutely no one: What people in Indian courts imagine when we fix our hair after that chaotic autoride to court with 5 files: https://t.co/mkgmZWz0hL pic.twitter.com/ZpDTQjR10e — Priyangee প্রিয়াঙ্গী (@PinguicVerse) October 24, 2022

Is this for real!!! Should the persons so easily capable of being distracted be associated with the justice delivery system? https://t.co/1ggvY2WZLD — NANDITTTA BATRA (@nanditta11) October 24, 2022

एक यूज़र ने लिखा – ये सच है! जो लोग न्याय देने की प्रक्रिया से जुड़े हैं वो इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? ज्यादातर यूज़र्स ने इसे महिलाओं की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा है और नोटिस को बकवास करार दिया है.

