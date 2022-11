चीन: झील सूखने से ज़मीन पर बने डरावने निशान! लोगों का दावा-एलियंस ने किया ये काम; देखें Video

Dongting Lake floor: पिछले दिनों चीन के कई इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ी. लिहाजा यहां की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सूख गई. ऐसे में अब यहां की ज़मीन पर अजीबोगरीब निशान बन गए हैं. ये बेहद डरावने दिख रहे हैं. लोग इस निशान को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. चीन के सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर लोग इस पैटर्न को लेकर अपने-अपने तर्क दे रहे हैं. कुछ लोगों का दावा है कि ये निशान एलियंस के हैं.

बीजिंग न्यूज ने बताया कि महीनों के भीषण सूखे के कारण मध्य चीन के हुनान में 2,800 वर्ग किलोमीटर की डोंगटिंग झील से 70 प्रतिशत पानी गायब हो गया है. जिससे झील के तल के लाल मडफ्लैट पर कई चौकोर आकार के पैटर्न उजागर हुए हैं. एक स्थानीय निवासी, हू, ने इन पैटर्न के एरियल वीडियो बनाए हैं.उन्होंने कहा कि ये विशाल भूल-भुलैया की तरह लग रहे हैं.

पैटर्न देख कर लोग हैरान

एक दूसरे निवासी, यांग शिनवेई ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये पैटर्न इंसानों द्वारा बनाए गए हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘उन पैटर्न को देखकर आश्चर्य होता है. हर ब्लॉक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है, उन ब्लॉकों के अंदर हड्डी शिलालेख-जैसे पैटर्न हैं. कुछ तो 10 मीटर तक लंबे हो सकते हैं.’

Mysterious QR codes and footprints appeared at the bottom of Dongting Lake in Central China’s Hunan, as drought revealed water level of the lake to the lowest. #China #mystery #unsolvedmysteries pic.twitter.com/Ayc05aWptb

— Tianmu Media (@TianmuMedia) November 16, 2022