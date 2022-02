बिना पायलट के ही उड़ा हेलीकॉप्टर, Black Hawk की ऐतिहासिक उड़ान ने किया दंग !

दुनिया में तकनीक और युद्ध शस्त्रों के मामले में कोई भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता. इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है अमेरिकन हेलीकॉप्टर Black Hawk ने, जिसने बिना पायलट के ही आसमान में कामयाब उड़ान (Helicopter Flies Without Pilot ) भरी है. इस ऐतिहासिक उड़ान के साथ ही ऑटोमेशन और वॉरफेयर के क्षेत्र में अमेरिका ने नया अध्याय रच दिया है.

ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर (Black Hawk helicopter ) को अमेरिका के केंटुकी शहर में उड़ाया गया. ये हेलीकॉप्टर 5 फरवरी को लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा और इसकी रफ्तार 115 से 125 मील प्रति घंटा थी. इस एक्सपेरिमेंट फ्लाइट को कम्प्यूटर सिमुलेशन के ज़रिये एक वर्चुअल सिटी बनाकर उड़ाया गया. इसमें कुछ बिल्डिंग्स और बाधाएं बनाई गई थीं, जिन्हें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर (Black Hawk helicopter ) ने बेहद कुशलता से पार करते हुए अपनी उड़ान पूरी कर ली.

Black Hawk ने की कामयाब लैंडिंग

हेलीकॉप्टर की पायलट लेस उड़ान के लिए खास तौर पर कुछ इमेजनरी चीज़ें बनाई गई थीं. इन सभी बाधाओं और रुकावटों को पार करते हुए ब्लैक हॉक ने पायलट रहित टेस्ट को सफलता से पूरा किया और कामयाब लैंडिंग की. डिफेंस सेक्टर में अमेरिका को मिली ये सबसे बड़ी कामयाबी है. पहले भी युद्ध में अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अहम भूमिका निभाते रहे हैं, जिनकी तेज़ रफ्तार रडार के ज़रिये भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाती. अब इनका पायलट रहित हो जाना युद्ध में और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. ऐसे में प्रतिद्वंदी देश रूस और चीन का इस कामयाबी पर रश्क करना और परेशान होना तय है.

