महिला की ब्रा में बैठी छिपकली पहुंच गई 4000 मील दूर, जब देखा तो डर के मारे निकल पड़ी चीख !

ज़रा सोचिए बिना टिकट हवाई यात्रा का लुत्फ उठाती हुई एक छिपकली बारबाडोस (Barbados) से यॉर्कशायर (Yorkshire) पहुंच गई. छिपकली (Lizard) को खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि वो 6437 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है. लिसा रेसल (Lisa Russell) नाम की महिला के अंडरगार्मेंट में चिपकी छिपकली पर उनका ध्यान तब तक नहीं गया, जब तक वो खुद बाहर नहीं गिर गई.

छिपकली रसेल की ब्रा (Lizard hidden in woman’s bra) में छिपी हुई थी. जब महिला अपनी मीलों लंबी यात्रा पूरी करके सूटकेस को अनपैक करने लगी, तब जाकर उसकी नज़र इस छिपकली पर पड़ी. काले रंग की छिपकली को देखकर रसेल के मुंह से चीख निकल पड़ी, हालांकि उन्होंने उसे जानवरों की देखभाल करने वाली संस्था के हवाले कर दिया.

छिपकली (Lizard) को देख डर गईं Russell

Mirror में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना तब हुई जब लिसा रसेल बारबाडोस (Barbados) में छुट्टियां मनाने गई थीं. 47 साल की रसेल जब वहां से वापस आ रही थीं तो उनके साथ एक अनचाहा मेहमान भी मीलों की यात्रा तय करके आ गया. बारबाडोस से दक्षिणी यॉर्कशायर की दूरी 4000 मील है. छिपकली ने इतनी लंबी यात्रा रसेल (Lisa Russell) की ब्रा के अंदर बैठकर पूरी कर डाली. यात्रा पूरी होने के बाद जब रसेल अपना सूटकेस खोलकर सामान निकालने लगीं, तो उन्हें ये छिपकली दिखाई दी. छिपकली उनके अंडरगार्मेंट में को झाड़ने के बाद बिस्तर पर आ गिरी. रसेल इसे देखकर काफी डर गईं, हालांकि छिपकली भी इतनी देर तक सूटकेस में बंद रहने के बाद काफी सहमी हुई थी.

जानवरों की संस्था को सौंपी गई छिपकली

Thrybergh की निवासी रसेल ने बताया कि गनीमत ये थी कि उन्होंने उस ब्रा को सबसे ऊपर रखा हुआ था, जिसके अंदर छिपकली बैठी हुई थी, वरना उसका बचना मुश्किल था. रसेल ने इस छिपकली का नाम बार्बी रख दिया है और उसे जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था को सौंप भी दिया, ताकि उसकी देखभाल हो सके. फिलहाल उसे RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) की केयर में रखा गया है, क्योंकि दूसरे देश से आई छिपकली को ब्रिटेन में छोड़ना अवैध होगा और यहां की जलवायु भी उसके देश से अलग है.