नेत्रहीन मां का बच्चा अचानक पटरी पर जा गिरा, रेलकर्मी ने जान जोखिम में डालकर उसे बचाया, लोग कर रहे हैं सलाम

कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोय. जिसकी रक्षा खुद ऊपरवाला कर रहा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता. ऐसे लोगों को मुश्किल से पड़ती देख खुद देवदूत उन्हें बचाने चले जाते हैं. ऐसा उस वीडियो को देखने के बाद अपने आप जेहन में आने लगेगा, जहां एक बच्चा रेल की पटरियों पर जा गिरा और सामने से आती ट्रेन बस उसकी जान ले ही लेती, लेकिन तभी एक शख्स भगवान बनकर आया और अपनी जान पर खेलकर बच्चे को बचा लिया.

ट्विटर अकाउंट @VVSLaxman281 पर शेयर वीडियो में एक नेत्रहीन महिला अपने बच्चे के साथ रेलवे प्लेटफार्म पर जाती नजर आई कि अचानक बच्चा पटरी पर गिर गया. घबराई मां कुछ नहीं कर पा रही थी तभी एक रेलवे कर्मी ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई तो लोग उसे सलाम करने को मजबूर हो गए. वीडियो को 22 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

Bow down in gratitude to Mayur Shelke who saved the life of a 6 year old child of a visually impaired mother,risking his own life .

The railways announced a cash prize for Mayur,and he donated half of it for the child’s education. Proud of Mayur’s values🙏🏼pic.twitter.com/Mc9ct5Z63a

