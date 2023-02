समंदर में तैरती व्हेल संग खेलने लगा नाव सवार शख्स, पानी में फेंकी गेंद को पकड़कर की मस्ती, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर जंदल और समंदर से जुड़े जानवरों के वीडियोज अक्सर शेयर और वायरल होते रहते हैं. ज़ो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते हैं. कभी शिकार और संघर्ष की तो कभी जानवरों की मस्ती भरे वीडियोज़ लोगों को खूब पसंद होते हैं. कई बार तो ऐसा होता है कि खूंखार जानवर बच्चों की तरह मस्ती और खेल करता है. जिन्हे देखना आंखो को सुकून देता है और वीडियो वायरल हो जाता है. ठीक ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां समंदर का खतरनाक शिकारी शख्स के साथ गेंद खेल रहा है.

ट्विटर के @fasc1nate पर शेयर वीडियो में समन्दर में एक शख्स बेलुगा व्हेल के साथ गेंद खेलता नजर आया. बोट पर सवार शख्स समंदर में गेंद फेंकता तो मछली झट से तैरते हुए जाती और गेंद को मुंह में पकड़कर वापस शख्स के पास ले जाती. समुद्र जीव के साथ शख्स की ये खेल मस्ती का वीडियो वायरल हो गया. वीडियो को 47 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

समन्दर में शख्स के साथ मछली ने खेली गेंद

The viral video of a “wild” beluga playing fetch is not what it seems. This is likely Hvaldimir, a once captive whale who may have escaped a Russian military program. Alone, malnourished, and injured, H. roams the seas, seeking food & attention from people https://t.co/GcvFcT4O8k

— Ferris Jabr (@ferrisjabr) November 9, 2019