दुनिया में हर शख्‍स पतला होना चाहता है. इसके लिए वह तमाम तरह के जतन करता है, लेकिन धरती पर एक जगह ऐसी भी है जहां मोटा होना ताकत की निशानी माना जाता है. यहां सेहतमंद होने के लिए लोग दूध में खून मिलाकर पीते हैं. और सबसे मोटे-तगड़े शख्‍स को हीरो का दर्जा दिया जाता है. वही शासन करता है. हम बात कर रहे हैं इथ‍ियोप‍िया की बोदी जनजाति (Bodi Tribe)के बारे में. इनकी जीवनशैली और परंपराएं ऐसी हैं कि जानकर आप दंग रह जाएंगे.

ओमो वैली में रहने वाली बोदी जनजाति की कहानी किसी रोमांचकारी फ‍िल्‍म से कम नहीं. इन्‍हें मूल रूप से इथियोपिया का निवासी माना जाता है.दुनिया और समाज से बिल्‍कुल कटे रहने के बावजूद यह लोग अपनी परंपराओं से बिल्‍कुल भी समझौता नहीं करते. इनके यहां एक खास तरह की प्रत‍ियोगिता होती है, जिसे कैल करते हैं. इसी के जर‍िए सबसे मोटे व्‍यक्‍त‍ि का चयन किया जाता है और अंत में वही नायक चुना जाता है. उसी पर समाज को सही दिशा निर्देश देने की जिम्‍मेदारी होती है.

The Ethiopian Bodi tribe men drink fresh cow blood and fresh cow milk for 3-6 months in a bid to quickly become fat and be crowned the fattest man. During the Kael ceremony, the winner of the contest is measured and receives great fame by the tribe. ‍♂️ pic.twitter.com/Qr2ACIEy0b

