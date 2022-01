Weird : Alien बनना चाहती है 26 साल की लड़की, बदल चुकी है पुराना हुलिया

दूसरे ग्रह और वहां रहने वाले लोगों के बारे में कौन नहीं जानना चाहता ? एक लड़की को भी इन लोगों में इतनी दिलचस्पी थी कि वो एलियन बनने के लिए शारीरिक बदलाव (Body Modification) में जुट गई. विनी ओह (Vinny Ohh) नाम की अमेरिकन लड़की का ये जुनून इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है. लड़की की पुरानी सूरत बिल्कुल बदल चुकी है.

26 साल की विनी ने खुद के साथ एलियन (Modification to Look Like Alien ) बनने का प्रयोग महज 17 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था. तब वो लगातार अपने शरीर में कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन के ज़रिये अपना हुलिया किसी एलियन जैसा बनाने में जुटी हुई है. लड़की के लगातार ट्रीटमेंट की वजह से अब उसकी शक्ल पहचानना भी मुश्किल हो चुका है.

लाखों रुपये खर्च कर बनी ‘Alien’

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक विनी ने 17 साल की उम्र में पहली बार अपने लिप पर फिलर्स लेकर इसका शेप बदल लिया. लॉस एंजेलिस की रहने वाली विनी फिर इसके बाद कभी नहीं रुकीं. कॉस्मेटिक ऑपरेशशन के ज़रिये उन्होंने दो राइनोप्लास्टी कराई और फेस फिलर्स के ज़रिये अपनी नाक, गाल और ब्राउ बोन्स का आकार बदल लिया. 8 साल के अंदर विनी ने छोटे-बड़े 100 प्रोसीजर्स के ज़रिये अपनी शक्ल ही बदल डाली. कभी नॉर्मल टीनएजर दिखने वाली विनी के न तो लड़कियों जैसे बाल हैं और न ही उसका पहले जैसा चेहरा ही बचा है.

सोशल मीडिया पर स्टार बन चुकी है लड़की

आपको जानकर हैरानी होगी कि इंस्टाग्राम पर विनी एक स्टार हैं और उन्हें 55,900 लोग फॉलो करते हैं. उन्होंने जब लोगों को अपने पहले और अब के लुक के बारे में बताया तो वे हैरान रह गए. बहुत से लोगों ने उसके ड्रामैटिक ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ की है. कुछ यूज़र्स ने लिखा कि वे तब भी सुंदर थीं और अब भी सुंदर है. एक अन्य यूज़र ने लिखा वो हमेशा से खूबसूरत है. हालांकि तमाम लोगों ने उसके ट्रांसफॉर्मेशन को मूर्खता करार दे दिया. हालांकि खुद विनी कहती है कि वो इस निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देतीं.

