2 साल तक झूलता रहा महिला का शव, पड़ोसियों ने भी नहीं ली खोज-खबर !

दुनिया भी कैसी अजीबोगरीब है. यहां किसी को किसी से जैसे मतलब ही नहीं होता. ये स्थिति पश्चिमी देशों में और भी विकट है. लोग अपने आपमें इतने खोए रहते हैं कि उन्हें ये भी खबर नहीं होती कि उनके सामने ही किसी की मौत हो चुकी है. इटली में भी एक ऐसा ही मामला (Italian Woman Found Dead After 2 Years) आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला (Old Woman’s Body Swinging on Chair) की मौत के 2 साल तक किसी को भनक भी नहीं लगी कि वो इस दुनिया से जा चुकी है.

महिला की उम्र 70 साल थी और उसका नाम मैरिनेला बेरेटा (Marinella Beretta) था. लेक कोमो ( Lake Como) में अपने घर में रहते हुए उसकी मौत हो गई और अगले 2 साल तक किसी को भी महिला के मरने की भनक तक नहीं लगी. इस बात का खुलासा तब हुआ, जब महिला के घर के पेड़-पौधे ज़रूरत से ज्यादा बड़े हो गए और एक पेड़ बगीचे में ही गिर गया.

2 साल पहले हुई महिला की मौत

महिला के मरने की खबर किसी को भी नहीं थी. जब पड़ोसियों ने 2 साल बाद अथॉरिटीज़ को इस बात की शिकायत पहुंचाई कि उनके पड़ोस के घर में बगीचा बुरी तरह अस्त-व्यस्त है. यहां पेड़-पौधे बेतरतीब तरीके से बढ़े हुए हैं और एक पेड़ गिर भी गया है. इस शिकायत के बाद जब कोमो फायर ब्रिगेड की टीम घर में पहुंची तो उन्हें महिला का शव यहां बरामद हुई. ये बात साफ नहीं हुई है कि महिला की मौत किस तरह हुई लेकिन ये पता चला है कि उसकी मौत साल 2019 के आखिरी महीनों में ही हो गई थी. पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है

ये भी पढ़ें- क्या आप जानते हैं देश की आखिरी दुकान के बारे में ? यहां मिलती है सबसे टेस्टी मैगी

कुर्सी से झूलता रहा शव, किसी को खबर नहीं

मैरिनेला बेरेटा (Marinella Beretta) को उसके पड़ोसियों ने आखिरी बार सितंबर, 2019 में देखा था और उन्हें लगा कि वे इसके बाद कोरोना महामारी की वजह से कहीं और चली गई हैं. जब बढ़े हुए बगीचे की शिकायत के बाद उनके घर में अधिकारी पहुंचे तो महिला का शव कुर्सी पर मिला यानि उसकी मौत लिविंग रूम में कुर्सी पर बैठे-बैठे ही हो गई और किसी को इस बात का सालों तक पता नहीं चला. महिला के अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था अथॉरिटी की तरफ से की गई है वहीं इटली की मंत्री की तरफ से फेसबुक पर लोगों से अपील की गई है कि समाज में सभी को अपने दायरे से निकलकर लोगों को अकेलेपन से बचाना चाहिए.

Tags: Bizarre news, Shocking news, Weird news