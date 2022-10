टेकऑफ करते ही हवा में निकलकर नीचे गिर गया विमान का पहिया; देखें वीडियो

Viral Video: इटली में एक बड़ा विमान हादसा टल गया. बोइंग 747-400 कार्गो विमान का पहिया टेकऑफ करते ही खुलकर नीचे जमीन पर गिर गया. इस पहिए का वजन करीब सौ किलो था. ये घटना इटली के टैरांटो एरपोर्ट की है. ये मालवाहक विमान दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सटन जा रहा था. पूरा हादसा एक कैमरे में कैद हो गया.

ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में 747-400 ड्रीमलिफ्टर के अंडरकारेज से अचानक काले धुएं का एक गुबार निकलने लगा. बाद में एक पहिया रनवे पर उड़ते हुए और उछलते हुए दिखाई दिया. एटलस एयर वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स इंक द्वारा संचालित विमान ने अपनी यात्रा जारी रखी और लगभग 11 घंटे बाद चार्ल्सटन, दक्षिण कैरोलिना में सुरक्षित लैंड हो गई.

अंगूर के बाग में मिला पहिया

रिपोर्ट के अनुसार टारंटो-ग्रोटाग्ली हवाई अड्डे के पास के एक अंगूर के बाग में पहिया बरामद किया गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. पहिए की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई दीं. बता दें कि ड्रीमलिफ्टर एक रेट्रोफिटेड बोइंग 747 विमान है जिसे 2000 के दशक की शुरुआत में बोइंग के नए 787 ड्रीमलाइनर के लिए विकसित किया गया था. विशाल ड्रीमलिफ्टर 18 चार फीट व्यास वाले पहियों से लैस है.

#5Y4231, the Dreamlifter with the missing wheel, is descending into Charleston now. Important to note that while suboptimal, the aircraft can land safely without the wheel. https://t.co/QpORCsFLQd pic.twitter.com/2JWeyaYDN9

— Flightradar24 (@flightradar24) October 11, 2022