'हर हफ्ते कर्मचारियों को मिलेंगी 3 छुट्टियां, नहीं कटेगी सैलरी भी', दरियादिल बॉस का ऐलान!

Boss Gives Entire Company an Extra Day Off: किसी भी कंपनी के लिए उनके कर्मचारी ही सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं. तभी तो हर कंपनी और बॉस कुछ न कुछ ऐसी नीतियां बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कर्मचारी खुश रहें. कभी उन्हें मेडिकल, ट्रैवेल या कुछ और पॉलिसीज़ से संतुष्ट किया जाता है तो कभी वेकेशन के लिए अलग से छुट्टियां दी जाती हैं. इस वक्त एक ऐसे बॉस चर्चा में हैं, जो अपने कर्मचारियों को एक्स्ट्रा छुट्टी देकर खुश कर रहे हैं.

Our Community नाम की कंपनी के बॉस डेनिस मोरियरी (Denis Moriarty) ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन के लिए दफ्तर बुलाने की घोषणा की है, दिलचस्प बात ये है कि एक एक्स्ट्रा छुट्टी के लिए वो वेतन भी नहीं काट रहे हैं. कर्मचारी उनके इस फैसले से काफी खुश हैं.

हफ्ते में 4 दिन ऑफिस आने की पॉलिसी

डेनिस मोरियरी (Denis Moriarty) ने अपनी कंपनी में हफ्ते में 4 दिन काम करने की पॉलिसी अपनाई थी, जिसके रिजल्ट उन्हें काफी अच्छे देखने को मिले. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक डेनिस का कहना है कि उनके वर्कर्स को ये तरीका बहुत पसंद आया और वे अगस्त से इस पर काम कर रहे हैं. कर्मचारियों की खुशी देखते हुए उन्होंने अपनी ट्रायल पॉलिसी को हमेशा के लिए लागू करने का फैसला कर लिया है. ये पायलट स्कीम 4 Day Week Global नाम की नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी की ओर से लॉन्च की गई थी.

डेनिस मोरियरी (Denis Moriarty) ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन के लिए दफ्तर बुलाने की घोषणा की है. (Credit- 4dayweek.com)

बिना पैसे कटे 20 फीसदी कम होंगे काम के घंटे

इस स्कीम को लेकर डेनिस मोरियरी का कहना है कि ये वर्कप्लेस के लिए अच्छी है और कर्मचारियों के लिए भी अच्छी है. इस तरह के कर्मचारी आज़ादी महसूस करेंगे और वे 3 दिन में अपना नया शौक पाल सकते हैं या फिर अपने परिवार के साथ रह सकते हैं. फिलहाल ये स्कीम 6 महीने के ट्रायल पर है, लेकिन वे इसे आगे भी लागू रखेंगे. कंपनी इस स्कीम के तहत कर्मचारियों के काम के घंटों में तो 20 फीसदी की कटौती कर रही है, लेकिन उनकी सैलरी पर इसका कोई असर नहीं होगा. वे 4 दिन के हफ्ते में काम के घंटे बढ़ाने को सही नहीं मानते हैं.

