'ऑफिस में ठंडा पानी पीने के भी पैसे लेता है बॉस', वॉटर कूलर पर लिखा है ऐसा मैसेज ...

Boss Charges Employees for Water Cooler : आमतौर पर दफ्तर में सभी कर्मचारियों के लिए पानी, कॉफी, चाय जैसी चीज़ों की व्यवस्था मुफ्त में की जाती है, ताकि वे खुद को फ्रेश रखकर काम कर सकें. हालांकि दुनिया में एक ऐसा भी घटिया बॉस (World’s Worst Boss) है, अपने कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी उनसे पैसे ले लेता है. सोशल मीडिया (Viral on Social Media) पर एक शख्स ने बताया कि उसका बॉस उनसे ठंडा पानी पीने (Boss Charging Employees for Chilled Water) के बदले पैसे लेता है.

आप भी ये बात सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन Reddit पर RemyBrady नाम के यूज़र ने बताया है कि वो अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं और उन्हें अपने दफ्तर में ठंडा पानी (Boss Charges Employees for Water Cooler) पीने के लिए एक वॉटर क्लब का हिस्सा बनना होता है, जिसके बाद ही वो वॉटर कूलर का ठंडा पानी पी सकते हैं. उन्होंने बाकायदा इससे जुड़ी एक तस्वीर भी लोगों के साथ शेयर की है.

ठंडा पानी पीना है तो पैसे जमा करो !

अपनी पोस्ट में कर्मचारी ने बताया है कि जब वो वॉटर कूलर के पास पानी लेने के लिए गए तो उन्हें इस पर एक पर्चा लगा हुआ मिला, जिसमें लिखा था- ‘अगर आप इस स्वादिष्ट पोलैंड स्प्रिंग वॉटर का आनंद उठाना चाहते हैं तो सैंड्रा या मिशेल से मिलकर ठंडे पानी के क्लब में शामिल हो जाएं. ये पानी मुफ्त नहीं है. जो वॉटर क्लब के सदस्य हैं, वे महीने में $5 (करीब 375 रुपये) महीने में देकर अनलिमिटेड पानी पी सकते हैं.’ यानि शख्स को अपनी मूलभूत ज़रूरत पूरी करने के लिए वेतन से 4500 रुपये से भी ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी.

कर्मचारी जब वॉटर कूलर के पास पानी लेने के लिए गए तो उन्हें इस पर एक पर्चा लगा हुआ मिला. (Credit- Reddit)

लोगों ने कहा- दुनिया का सबसे बुरा बॉस

इस पोस्ट पर लोगों ने अपना रिएक्शन देते हुए तरह-तरह के कमेंट दिए हैं. एक यूज़र ने लिखा कि – कैंसर से बचने के लिए साल भर में 4500 रुपये कोई ज्यादा नहीं हैं. वहीं एक अन्य यूज़र ने मज़ाक करते हुए कहा कि मैसेज को काफी प्रोफेशनल तरीके से लिखा गया है. वहीं कुछ लोगों ने इसकी तुलना स्कूल के वॉटर कूलर से कर दी है, जहां पानी के बिल का हवाला देकर उन्हें पानी बर्बाद नहीं करने को कहा जाता था.

