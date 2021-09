बॉस ने बैंक अकाउंट की जगह बाल्टी में भेजी सैलरी, घर ले जाने में बजा कर्मचारी का बैंड

बॉस और एम्प्लोयी (Boss-Employee Relation) के बीच तना-तनी की कई खबरें आपने पढ़ी होगी. दोनों का रिश्ता ऐसा होता है, जिसमें दोनों ही एक-दूसरे से खुश नहीं रहते. जहां बॉस अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लोयी के काम में मीनमेख निकालता रहता है वहीं कर्मचारी भी अपने बॉस की कमियां (Fight Between Boss Employee) गिनाने से बाज नहीं आता. सोशल मीडिया पर बॉस और कर्मचारी के बीच ऐसी ही एक तनातनी की मजेदार फोटो सामने आई है.

सोशल मीडिया साइट ट्विटर (Twitter) पर बीते दिनों एक फोटो पोस्ट की गई. इसमें एक बाल्टी में ढेर सारे सिक्के (Salary Paid In Coins) नजर आए. इसे देखने के बाद जब लोगों को पूरा मामला पता चला तो जहां कुछ लोगों की हंसी छूट गई वहीं कुछ लोग अपने बॉस को भी गालियां देने लगे. वायरल हुए इस पोस्ट को ट्विटर पर रियान केओघ (Rian Keogh @rianjkeogh) नाम के शख्स ने शेयर किया था. इसमें शख्स ने लिखा कि एक हफ्ते तक बॉस से सैलरी मांगने पर उसे कुछ इस तरह पेमेंट की गई.

जानकारी के मुताबिक़, फोटो शेयर करने वाला शख्स आयरलैंड (Ireland) के डब्लिन (Dublin) का रहने वाला है. रियान वहां एक रेस्त्रां में काम करता है. उसने तस्वीर के बारे में बताया कि वो बीते एक हफ्ते से अपने बॉस से पैसे मांग रहा था. कई दिनों तक सैलरी ना देने के बाद अचानक एक दिन उसके बॉस ने उसे अपने पास बुलाकर एक सफ़ेद रंग की बाल्टी थमा दी. बाल्टी में 5 सेंट के सिक्के भरे हुए थे. इस बाल्टी का वजन करीब तीस किलो था. बार-बार सैलरी मांगने की वजह से चिढ़े बॉस ने उसे पैसे तो दिए लेकिन सिक्कों में. इसकी तस्वीर रियान ने ट्विटर पर शेयर कर दी, जहां से ये वायरल हो गया.

If anyone wants to know what it was like to work in alfies on south william street just know after chasing my last pay for weeks I finally got it but in a bucket of 5c coins. pic.twitter.com/otKhikIU5q

— Rian Keogh (@rianjkeogh) September 14, 2021