ऑफिस की घड़ी 15 मिनट पीछे रखता था बॉस, अनजान कर्मचारी रोज़ करते थे ओवरटाइम

दफ्तर (Job and Career) में अच्छा माहौल बना रहने के लिए कर्मचारियों का अपने मैनेजमेंट से खुश रहना ज़रूरी है. ऐसे में अगर उनके साथ मैनेजमेंट की ओर से धोखा (Boss making employees do overtime) हो रहा हो, तो उनका गु्स्सा लाज़मी है. हाल ही में एक कर्मचारी ने ऑनलाइन शेयरिंग प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपने साथ दफ्तर में हो रहे धोखे को उजागर किया. उसने बताया कि बिना पैसे के ओवरटाइम (Overtime Rules in Office) कराने के लिए रोज़ाना उनकी घड़ी से छेड़छाड़ (Boss was secretly changing clock) की जाती थी.

भड़के कर्मचारी ने अपना दुख बयां करते हुए बताया है कि महीनों से उसके साथ ये हो रहा था. The Sun की रिपोर्ट के मुताबिक जब कर्मचारी को पता चला कि उसके और बाकी कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया. उनके बॉस ने अपनी घड़ी की टाइमिंग बदलने वाली ट्रिक से उन्हें बिना पैसे केहर हफ्ते 1.25 घंटे एक्स्ट्रा काम कराया.

कर्मचारियों की घड़ी पीछे कर देता था बॉस

अपनी कहानी रेडिट पर शेयर करते हुए पीड़ित कर्मचारी ने बताया है कि हफ्ते के 5 दिनों में वो हर दिन 15 मिनट का नुकसान झेल रहा था. BreadstickNick नाम की आईडी से इस शख्स ने बॉस की घटिया हरकत बयान करते हुए लिखा कि जब वो नौकरी के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे तो उन्हें कहा गया था कि वे सभी सॉफ्टवेयर्स की टाइमिंग 10-15 मिनट आगे रखें. ऐसे में उन्होंने अपनी घड़ी में सुबह 6.45 की टाइमिंग सेट कर ली. जब उन्होंने कुछ हफ्तों पहले अपनी पेमेंट टाइमशीट चेक की तो उन्हें पता चला कि उनकी टाइमिंग तो 7 बजे से शुरू हो रही थी. ये जानने के बाद कर्मचारियों ने 7 बजे की टाइमिंग सेट कर ली, लेकिन उनके बॉस ने इसे 7.10 की टाइमिंग पर सेट कर दिया.

हर हफ्ते डेढ़ घंटे का ओवरटाइम !

इस हिसाब से 5 दिन में हर हफ्ते 1.25 घंटे की सैलरी का नुकसान हो रहा था. महीने में ये नुकसान 7 घंटे का होता था और अगर साल भर चलता तो करीब 65 घंटे का होता. इस पोस्ट पर कर्मचारी के साथ लोगों ने संवेदना ज़ाहिर की और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए 900 कमेंट्स किए. एक यूज़र ने लिखा इस तरह की चीज़ों से खून खौल जाता है. एक अन्य यूज़र ने कहा कि ये आपकी गलती नहीं है, आपके बॉस आपको बेवकूफ बना रहे थे. उन्हें बताइए कि वे कितने गलत हैं.

