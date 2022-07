27 साल बाद मिला बोतल बंद संदेश, चार दोस्तों ने मस्ती में नोट पर नाम और नंबर लिखकर किया था ऐसा

कभी कबूतर और तो कभी इंसान हाथ से संदेश लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना संदेश कहीं पहुंचाया नहीं बल्कि उसे एक बोतल में बंद कर किस्मत के भरोसे छोड़ दिया. ये जानने के लिए कि वो कब तक और किससे हाथ लगेगा. या कभी कोई उस संदेश को पढ़ भी पाएगा या नहीं.

टेक्सास के हाईलैंड बेउ पार्क की सफाई के दौरान कर्मचारियों को एक बोतल बंद संदेश मिला. जिसे खोलकर पढ़ने पर पता चला की उसे 27 साल पहले छोड़ा गया था. नोट पर तीन लोगों ने काम और फोन नंबर थे. जिनमें से एक शख्स का पता चलने पर पूरे वाकये का सच सामने आया. टेरी पेटीजॉन नाम के कर्मचारी को तटीय सीमा की सफाई के दौरान वो बोतल मिली थी.

कुछ दोस्तों ने मिलकर छोड़ा था बोतल बंद संदेश

सफाई के दौरान जब कर्मचारियों की नज़र बोतल पर पड़ी तो वो ज़मीन में आधा धंस चुका था. बाहर निकालने पर उसके अंदर कागज़ का टुकड़ा देखकर उन्होंने उसे खोला तो चौंक गए. बोतल के अंदर पड़े नोट पर तीन लड़कों के नाम और फोन नंबर दर्ज थे. हालांकि उन नंबरों पर कॉल करने की कोशिश में सभी नंबर आऊट ऑफ सर्विस मिले. बाद में काफी तलाश पर उनमें से एक शख्स का पता चल ही गया. जिसका नाम ब्रायन स्टैंडफर था. ब्रायन ने संपर्क होते ही वो हैरान रह गए. उन्होंने स्वीकार किया कि बोतल में बंद मिले नोट पर उनका ही नाम और सिग्नेचर है, जिसे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ 1995 में बोतल में बंदकर छोड़ दिया था. उस वक्त वो सभी करीब 10 साल के थे. हालांकि उन्होंने कहा वो तो इस घटना को पूरी तरह भूल भी गए थे. ब्रायन ने ये भी बताया कि उन्होंने बोतल के मिलने वाले जगह से करीब 2 मिल दूर बोतल को छोड़ा था.

A 27-year-old message in a bottle was unearthed Saturday by a group of people picking up trash at Highland Bayou Park. https://t.co/1aRG10TnTY

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) July 19, 2022