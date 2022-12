बॉक्सिंग स्टार अब ज्वाइन करेंगी एडल्ट साइट, कहा- वो सब मिलेगा, जिसे बोलने से किया जाता है मना

Viral News: ब्रिटेन और अमेरिका के कई स्टार सेलिब्रिटी अब एडल्ट साइट की तरफ रुख करने लगे हैं. यहां पैसों की बारिश होती है. कहा जाता है कि यहां हर महीने करोड़ों की कमाई होती है. इसी कड़ी में अब बॉक्सिंग सुंदरी एबानी ब्रिजेस (Ebanie Bridges) ने घोषणा की है कि उसने एक ओनलीफैंस अकाउंट लॉन्च किया है. बता दें ओनलीफैंस एक एडल्ट साइट है. हाल के दिनों में इस साइट ने अमेरिका और यूरोप में खासी लोकप्रियता हासिल की है.

एबानी ब्रिजेस ने कहा है कि यहां उनके सब्सक्राइबर्स को आकर्षक एक्सक्लूसिव कंटेंट दिया जाएगा जो कहीं और नहीं दिखेगा. कहा जा रहा है कि इस विवादास्पद साइट पर कई बड़े सितारों के साथ वो भी एक महीने में करोड़ों की कमाई कर सकती हैं. अमेरिका में कई स्कूल टीचर्स ने भी इस साइट को ज्वाइन किया है. हालांकि वहां इसका विरोध भी हो रहा है.

I am so excited to announce my partnership with @onlyfans! My profile is now LIVE with lots of content we’re not allowed to speak about https://t.co/T6QVNknGFZ#OnlyFans pic.twitter.com/JAvRQEyBoE

— Blonde Bomber ‍♀️ (@EbanieBridges) December 9, 2022