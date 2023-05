Unique Proposal: लड़के ने दिया नायाब प्रपोजल, देखते ही मान गई गर्लफ्रेंड, करोड़ों लोगों ने देखा 'इकरार'नामा

जिससे प्यार करते हैं उसे प्रपोज करने के लिए लोग न जाने क्या क्या तरकीब निकालते हैं. हर कोई चाहता है कि उसका प्रपोजल डे खास हो. प्रपोज़ करने का तरीका सबसे जुदा हो और कुछ ऐसा हो, जिसे देख ना कहने की सामने वाले की हिम्मत ही ना हो. ऐसे भी कुछ लोग गुलाब का सहारा लेते हैं, कुछ घुटनों के बल बैठकर गर्लफ्रेंड से उसका हाथ मांगते हैं. कुछ सोने या हीरे की अंगूठी पहनाकर दिल की बात कह देते हैं. तो कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए रोमेंटिक लोकेशन का सहारा लेते हैं. लेकिन टेक्नोलॉजी ओर गैजेट के इस दौर में एक लड़के ने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का ऐसा तरीका निकाला जो तेजी से वायरल हो गया.

एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए ऐसा नायाब और बेहतरीन तरीका ढूंढ निकाला, जिसे देखने के बाद लड़की ना नहीं कह सकी. ना गुलाब, ना अंगूठी, ना रोमेंटिक लोकेशन बल्कि लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कीबोर्ड के जरिए प्रपोज किया. जिससे इम्प्रेस होकर लड़की ने फटाफट हाँ कह दी. वायरल पोस्ट को 2.30 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिले.

कभी देखा है कीबोर्ड वाला टेक्निकल प्रपोज़ल

ट्विटर पोस्ट के जरिए एक शख्स ने बताया कि आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज़ किया कि उसने फटाफट हामी भर दी. वायरल पोस्ट में एक कीबोर्ड की तस्वीर है साथ में लड़के और लड़की की एक फोटो भी है. जिसमें वो बेहद खुश लग रहे हैं. दरअसल लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए किसी पुरानी स्टाइल को नहीं अपनाया. बल्कि कीबोर्ड के Keys को रीअरेंज कर अपने दिल की बात उससे साझा की. तस्वीर में कीबोर्ड पर लिखा नजर आएगा ‘Be my girlfriend Sayang’. जिसे देखने के बाद लड़की इतनी इम्प्रेस हो गई, कि बिना देर किए उसने हाँ कह दी. और ट्विटर अकाउंट @amymaymacc पर लिखा- ‘मैं इस बारे में कभी चुप नहीं रहूंगी, उसने मुझे कीबोर्ड के साथ अपनी प्रेमिका बनने का प्रस्ताव दिया’.

i’ll never shut up about this, he proposed me to be his girlfriend with a keyboard. https://t.co/G8GDpsD62z pic.twitter.com/iPbCZ1zEdA

— 에이미 (@amymaymacc) April 29, 2023