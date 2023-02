हवा में गोते लगाते लड़के ने किया हैरान, आकाश में दी ग्रैविटी को चुनौती; फ्लिप करता देख चकराया सिर

ऐडवेंचर किसे पसंद नहीं होता. मगर हर किसी में उसे एन्जॉय करने की हिम्मत नहीं होती. ना हीं हर ऐडवेंचर कोई ट्राई कर पाता है. ऐसे में एक लड़के ने ना सिर्फ ऐडवेंचर का जमकर लुत्फ उठाया, बल्कि अपनी हिम्मत और टैलेंट से कुदरत को मात देता दिखाई दिया. जी हां, कुदरत को उसने इस तरह मात दी कि जिस ग्रैविटी की वजह से धरती पर जीवन मुमकिन हो पाया, उसे ही चुनौती देकर वो हवा में गोते लगाता दिखाई दिया. और आकाश यानी बिना ग्रैविटी वाली जगह पर ठहर सा गया.

ट्विटर के @NextSkillslevel पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसमें हवा में लहराते लड़के ने हर किसी को हैरान कर दिया. धरती के अलावा किसी भी और जगह कुछ पल ठहर पाना मुमकिन नहीं होता है. वहीं लड़के ने हवा में गोते लगाकर ग्रैविटी को चुनौती दे डाली. वीडियो को 3 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले है.

हवा में गोते लगाकर हैरान कर गया लड़का

वायरल वीडियो में एक लड़का हवा में गोते लगाता दिखाई दिया. वो भी एक दो बार नहीं बल्कि उसने कई बार फ्लिप मारा. इस दौरान उसे वीडियो में देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा. दरअसल लड़का ट्रेंपोलिन के ज़रिए दोस्तों की मदद से हवा में छलांग लगा रहा था. जहां लोग आसमान में जाने के बाद झट से वापस ट्रैम्पोलिन पर आ जाते हैं, वहीं वो हवा में काफी देर तक फ्लिप मारता रहा और चकरघिन्नी की तरह घूमकर वापस ट्रैम्पोलिन पर आ जाता, जिसे देखकर किसी का भी सिर घूमने लगेगा.

look at this pic.twitter.com/DrZxEChYwu

— Next Level Skills (@NextSkillslevel) February 3, 2023