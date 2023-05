लड़के का इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस देख शर्मा जाएंगे अंग्रेज, कमेंट्री में बताया 'आईएम कम माय विलेज दूसरा साइड'

कॉन्फिडेंस हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं हो सकता. एक कॉन्फिडेंस के बलबूते लोग बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं. अपने कॉन्फिडेंस के चलते सामने वाले का कॉन्फिडेंस डगमगा सकते हैं. कई बार पूरे आत्मविश्वास के साथ कही गई बात कम वजनदार होते हुए भी ज्यादा असर डाल जाती है. लेकिन कभी कभी ये फुल कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलते देर नहीं लगती. जिसके नतीजे के तौर पर सोशल मीडिया पर न जाने कितने ही वीडियोज अक्सर देखने और सुनने को मिल जाते हैं. एक लड़का अंग्रेजी बोलने में ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि सुनकर अंग्रेज भी हैरान रह जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @Voice4UK पर शेयर एक वीडियो में लड़के के अंग्रेजी बोलने को कॉन्फिडेंस देखकर आप हिल जाएंगे. उसकी कमेंट्री तो ऐसी शानदार है कि अंग्रेजों को भी शर्म आ जाएगी. लड़के ने एक साथ हिंदी इंग्लिश और कुमाऊंनी को मिलाकर ऐसी मज़ेदार खिचड़ी भाषा तैयार की कि सुनते ही हंस पड़ेंगे आप.

बच्चा बोलने लगा धुआंधार अंग्रेजी

कॉन्फिडेंस से भरे वायरल वीडियो में एक लड़का पहाड़ी गांव की सैर कराने पहुंचता है और अंग्रेजी में ऐसी कमेंट्री करता है कि सुनने वाले सिर पकड़ लेंगे. लड़का पूरे दिल से अंग्रेजी बोलकर सोशल मीडिया यूजर्स को इंप्रेस करने की कोशिश में जुटा रहा. लेकिन ज़ुबान थोड़ी तंग थी, लिहाजा हिंदी और कुमाऊंनी का सहारा लेना पड़ रहा था. और जैसे ही अंग्रेजी के साथ हिंदी, कुमाऊंनी का तड़का लगा पूरी कमेंट्री ऐसी मजेदार हुई कि आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे. ‘आई कम माई विलेज.. दूसर साइड’. हियर इज़ लोट्स ऑफ स्नेक्स मतलब कि कुरकुरे नहीं हिस्सस सांप वाला स्नेक’. वेन रेनिंग सीज़न इज़ कम, दिस गदेड़ा इज़ भरींग खूब फुल, मी डूबी जाइंग पूरा…पूरे वीडियो में बच्चा कुछ ऐसी ही मजेदार कमेंट्री करता रहा. जिसे सुनने का मतलब था सिर चकरा जाना.

आप भी इस बालक का कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं। हिंदी-अंग्रेजी-कुमाउनी में इसकी कॉमेंट्री देखने और सुनने लायक है। वीडियो सोशल मीडिया से शेयर किया गया है जिसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। pic.twitter.com/MpUn17MM8S

— THE VOICES OF UTTARAKHAND (@Voice4UK) May 4, 2023