बात जब सच्‍चे प्‍यार की हो तो प्रेमिका को खुश रखने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है. हालांकि, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज की भरमार है, जब प्रेमी अपनी गर्लफ्रेंड से गुप्‍त रूप से मिलने जाते हैं और फ‍िर पकड़े जाते हैं. उन्‍हें अपमान झेलना पड़ता है. फ‍िल्‍मों में भी आपने कई घटनाएं ऐसी देखी होंगी. लेकिन असल जिंदगी में ऐसा हो तो काफी मजेदार दृश्‍य होगा. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है. वीडियो कहां का है, यह तो नहीं पता लेकिन इसे देखने के बाद प्रेमियों को सबक जरूर मिलेगा.

ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो में अंडरवियर पहने एक युवक को बालकनी से बाहर कूदते हुए देखा जा सकता है. वह कपड़ों से बनी एक रस्‍सी के सहारे नीचे उतरने की कोश‍िश कर रहा है. ऐसा लग रहा कि जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका के कमरे में बैठा हुआ था. तभी उसके मम्‍मी पापा आ गए. यह देखकर उसकी सांसें अटक गईं और वह भागने लगा. कपड़े पहनने का भी उसको समय नहीं मिला.

Every pleasure in life has a price pic.twitter.com/rtHwfFNjtr

— Enezator (@Enezator) August 10, 2023