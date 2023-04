खतरा देखते ही दुम दबाकर भागा प्रेमी, बीच सड़क पर प्रेमिका को गुंडों से घिरा छोड़ भागे युवक पर भड़के यूज़र्स

जब भी कोई लड़का किसी का हाथ थामता है तो उसकी महती जिम्मेदारी होती है उसकी सुरक्षा. अगर वो प्रेमी या पति ना भी हो, तो भी लोग अपने आस पास, अपनी दोस्त या फिर दफ्तर में साथ काम करने वाली लड़कियों के लिए भी इतनी फिक्रमन्द तो होते ही हैं कि उन्हें मुश्किल भरे हालात में अकेले न छोड़ें. अगर वो किसी परेशानी में पड़ती नजर आए तो उनका साथ दें और डटकर मुकाबला करें. लेकिन उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो किसी के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद भी जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं और खतरों में पड़ना बिल्कुल नहीं चाहते. सोशल मीडिया पर इसी की बानगी पेश करता एक वीडियो वायरल हो गया.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_पर शेयर वीडियो में एक लड़का और लड़की सड़क पर जाते नजर आए. तभी बाइक सवार कुछ गुंडे आए और उन दोनों को रोक दिया. बस खतरे का अहसास होते ही युवक लड़की को अकेला छोड़ कर भाग चला. युवक की हरकत देख सोशल मीडिया यूजर्स खूब भड़के.

गुंडो को देखते ही लड़की को छोड़ भागा लड़का

सोशल मीडिया पर एक डरपोक, स्वार्थी और खुदगर्ज़ युवक का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ उसने अपनी प्रेमिका को सुनसान सड़क पर गुंडों के बीच अकेला छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर अकेले भाग चला. इस दरमियान उसने लड़की को बचाने की कोशिश बिलकुल भी नहीं की. वायरल वीडियो में एक लड़का और लड़की सुनसान सड़क पर साथ जाते नजर आ रहे हैं. तभी पीछे से कुछ बाइक सवार आए और उन दोनों को रोककर बंदूक दिखाई और उनका सामान मांगते हैं. जैसे ही लड़के को लगा कि यहां खतरा है. वो फौरन लड़की को अकेला छोड़ भाग चला.

OMG left her to die!

He can’t be a man! He’s a jerk! pic.twitter.com/OzSy2ag9DI

— The Figen (@TheFigen_) April 19, 2023