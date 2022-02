सूटकेस में गर्लफ्रेंड को भरकर हॉस्टल पहुंचा लड़का, फिर हुआ कुछ यूं ...

सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर आए दिन एक से बढ़कर एक केस पढ़ने और देखने में आते हैं. एक ऐसा ही कांड मणिपाल कॉलेज (#Manipal Suitcase ) के एक लड़के का वायरल हो रहा है, जिसने वैलेंटाइंस डे (Valentine’s Day) से पहले इंटरनेट को हिलाकर रख दिया. कॉलेज में पढ़ने वाले इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्टल (Boy Tries to Sneak Girlfriend in Suitcase) के कमरे तक लाने का बेहद अजीब नुस्खा ढूंढ निकाला. यकीन मानिए कॉलेज में पढ़ते हुए आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा.

भई अभी भी वैलेंटाइंस डे में कुछ दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन लड़के पर फरवरी की शुरुआत से ही प्यार का बुखार कुछ ऐसा चढ़ा कि उसने हद ही कर दी. अब लड़कों के हॉस्टल में गर्लफ्रेंड लाने की तो इजाज़त है नहीं, लेकिन सूटकेस कितना भी भारी-भरकम हो, वो लाया जा सकता है. फिर क्या था, लड़के ने इसी लूपहोल का इस्तेमाल करके अपने कांड को अंजाम देने का प्लान कर लिया.

सूटकेस में गर्लफ्रेंड को भरकर पहुंचा लड़का

ये घटना कर्नाटक के मणिपाल कॉलेज की है. यहां 1 फरवरी को हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाला एक लड़का भारी-भरकर ट्रॉली बैग के साथ पहुंचा. केयरटेकर ने जब देखा कि लड़के का बैग कुछ ज्यादा ही भारी है और वो इसे उठाने में काफी परेशान है तो उसे लड़के के बैग पर संदेह हुआ. जब उससे बैग को लेकर सवाल किया गया तो वो घबरा गया. आखिरकार जब बैग खुला, तो सबकी आंखें फटी रह गई. बैग के अंदर एक लड़की सिकुड़ी-सिमटी बैठी हुई थी.

Twitter पर आई Memes की बाढ़

जैसे ही ये घटना ट्विटर पर आई, लोगों की क्रिएटिविटी फूट-फूटकर बाहर आने लगी. #Manipal Suitcase के नाम से इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरीं और लोगों का जमकर मनोरंजन किया.

Everyone is asking what’s in the suitcase? Nobody is asking how’s the suitcase. Manipal #manipalsuitcase pic.twitter.com/IHNx2In0yY — Aman Madaan (@amanmadan005) February 3, 2022

#manipal suitacase girl after coming out of suitcase be like: pic.twitter.com/cfNVH7Cvmv — Snegha (@Sneghasimple) February 4, 2022

आखिरकार मीम्स के बादशाह zomato की ओर से ऐसा ज़बरदस्त मीम शेयर किया गया कि आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

delivering only food in these bags 😅 (even in manipal) pic.twitter.com/JDIizJONC8 — zomato (@zomato) February 3, 2022

लोगों ने पुराने वीडियोज़ को टैग करके इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी. वैसे सूटकेस से मिली लड़की और उसके लाने वाला लड़का, दोनों ही कॉलेज से सस्पेंड कर दिए गए और उन्हें उनके घर भेज दिया गया.

