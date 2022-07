पीछे से आ रही ट्रक का हॉर्न सुन सड़क पर उतरी लड़कों की टोली, रेंग-रेंगकर नाचता वीडियो वायरल

आमतौर पर हम देहते हैं कि लड़के लड़कियों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं. इसकी कई वजहें हैं. लड़कियां हर बारे में ज्यादा सोचती हैं. कुछ भी करने से पहले उसके बारे में डिटेल में एनालाइज करती हैं. इसके बाद हर घटना का नफा-नुकसान सोचने के बाद ही लड़कियां कोई एक्शन लेती है. ये चीज डेली एक्टिविटी से लेकर हर छोटी बड़ी बात पर सटीक बैठती है. वहीं लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता. वो बस मोमेंट में जी लेते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर लड़कों के इस बेफिक्री को दिखाता एक वीडियो वायरल हो रहा है.

चाहे फेसबुक खोलो या इंस्टाग्राम, बीच सड़क नाचते लड़कों का ये वीडियो आपको हर जगह दिख जाएगा. लड़के बीच सड़क बाइक से उतरकर नाच रहे थे. वीडियो वायरल इनके डांस की वजह से नहीं हुआ. ये वायरल हुआ इस डांस के पीछे बज रहे म्यूजिक के कारण. लड़के किसी डीजे के ट्यून पर डांस नहीं कर रहे तेह. बल्कि सड़क से गुजर रहे एक ट्रक के हॉर्न को सुनकर सभी रास्ते में बेफिक्र होकर नाचते नजर आए.

बाइक रोक किया डांस

वायरल हो रहे वीडियो में लड़कों को बाइक से सड़क पर गुजरते देखा गया. अचानक ही ये लड़के सड़कके किनारे बाइक लगाकर रोड के बीचो बीच खड़े हो गए. सभी एक एक कर सड़क पर आ गया और नाचने लगे. जब इनके डांस करते वीडयो में बज रहे गाने का सोर्स देखा गया तो सबकी हंसी छूट गई. ये लड़के ट्रक में बज रहे हॉर्न की धुन पर नाच रहे थे. अक्सर हाईवे से गुजरते ट्रकों में ऐसे हॉर्न लगाए जाते हैं जो फ़िल्मी गानों की ट्यून पर आधारित होते हैं. इस ट्रक में भी ऐसा ही कुछ था.

