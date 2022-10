विज्ञान का चमत्कार! लैब में तैयार किया गया 'ब्रेन सेल्स' अब खेलता है वीडियो गेम, देखें VIDEO

Brain Cells: वैज्ञानिक हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने लैब में ‘ब्रेन सेल्स’ तैयार किया है. खास बात ये है कि ये ब्रेन वीडियो गेम भी खेल सकता है. इतना ही नहीं दावा किया जा रहा है कि ये ‘मिनी ब्रेन’ बाहरी वातावरण को समझता भी है और इसका बखूबी जवाब भी देता है. इसे तैयार किया है ऑस्ट्रेलिया की कॉर्टिकल लैब्स ने. इस ब्रेन के बारे में डॉक्टर ब्रेट कैगन ने जर्नल न्यूरॉन में एक आर्टिकल लिखा है.

डॉक्टर ब्रेट कैगन के मुताबिक इस ब्रेन को लैब के एक डिश में तैयार किया गया है. बीबीसी से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस ब्रेन ने किसी बाहरी सोर्स से जानकारी इकट्ठा करना सीख लिया है. साथ ही ये रियल टाइम यानी वास्तविक समय में इसका जवाब देने में भी सक्षम है. उनके मुताबिक आने वाले दिनों में इस ब्रेन को और भी कई बड़े काम में लगाकर टेस्ट किया जाएगा.

वीडियो गेम खेलने में सक्षम

मिनी-ब्रेन को पहली बार 2013 में माइक्रोसेफली का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था. ये एक ऐसा जेनेटिक डिसॉर्डर है जहां मस्तिष्क बहुत छोटा होता है, और तब से मस्तिष्क के विकास में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है. लेकिन ये पहली बार है जब उन्हें बाहरी वातावरण से जोड़ा गया है, और इसे एक वीडियो गेम खेलने के लिए दिया गया.

Intelligence at the cellular level?

Human brain cells in a dish learned to play a video game (Pong)https://t.co/UBurU3nBRF @NeuroCellPress pic.twitter.com/hU3pYhUOHB

— Eric Topol (@EricTopol) October 12, 2022