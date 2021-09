गजब ! घर में घुस आया मगरमच्छ, तो शख्स ने कूड़ेदान में फंसाया, आप भी देखिए Video

Social Media पर जंगली जानवरों के वीडियो खूब वायरल होते हैं. कुछ जानवर अपनी हरकतों से गुदगुदाते हैं, तो कुछ डरा भी देते हैं. ऐसे भी तमाम वीडियो आपने देखे होंगे, जब खतरनाक जानवर (Crocodile in House) आकर लोगों के घरों में घुस जाएं. ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक मगरमच्छ घर के कंपाउंड में घुस आया है, जिसे पकड़ने में एक शख्स खासी मशक्कत (Crocodile in trash bin video) कर रहा है.

वीडियो देखकर लग रहा है कि मगरमच्छ घूमते-घूमते रिहायशी इलाके में आ पहुंचता है. यहां एक घर में घुसने के बाद मगरमच्छ कंपाउंड में घूमने लगता है. यूं तो ऐसी हालत में लोगों के हाथ-पांव फूलने लगते हैं, लेकिन ये जांबाज शख्स मगरमच्छ को पकड़ने (Crocodile Viral Video) में जुट जाता है. दिलचस्प बात तो ये है कि इसके लिए वो किसी उपकरण का नहीं, बल्कि एक ट्रैश बिन (Man Trapped Crocodile in Trash Bin) का इस्तेमाल करता है. आप भी बहादुरी से भरा ये वीडियो ज़रूर देखिए-

Bruh said by any means necessary. pic.twitter.com/V89Sy0auce

— J- ✨ (@MajorFactor2) September 29, 2021